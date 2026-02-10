お笑いコンビ、ハライチの岩井勇気（39）と澤部佑（39）が10日、MCを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。北関東3県と討論している埼玉出身タレントを明かした。

この日、同番組には北関東3県出身タレントが登場。群馬出身のタイムマシーン3号関太、栃木出身のU字工事、茨城出身の鈴木奈々がそれぞれの県の魅力をアピールした。

ハライチの出身地である埼玉県について聞かれると、関は「自信がない」と答えた。

岩井勇気は「しょうがないですよね。何にもないんで。埼玉って全部中間なんですよね。住みやすいし田舎でもないし都会でもない」と戦意すら感じさせなかった。

関は「本当に今（岩井が）しゃべっていたようなことなんですけど。番組とかで群馬対埼玉でわーってやりたいのに。『群馬こんなにいいのに埼玉なんもないじゃん』って言っても『まぁ…そうですね』みたいな感じ。なんか大人の余裕っていうか、戦ってくれないんですよ。田舎の土俵で」と語った。

岩井は「こういうのって田舎度合いで戦ってるじゃないですか、別にそんな群馬と戦うような感じじゃないし」と笑った。澤部は「埼玉県民みんな岩井みたいな感じ」と絶妙な位置にいる埼玉県について語った。岩井も「みんなそうだよな」と共感した。

澤部は「唯一若槻千夏さんだけ。若槻さんだけ謎に1人で戦ってる。埼玉全部背負って」と語った。岩井は「若槻さん群馬寄りなんだよね」と語った。