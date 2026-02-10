ビッグだけど2人乗り！

トヨタの英国法人は2026年1月29日、SUV「ランドクルーザー」（日本名：ランドクルーザー250）の商用仕様にあたる「ランドクルーザー コマーシャル」48Vハイブリッドシステム搭載モデルを発表しました。

ランドクルーザーは1951年に登場した通称トヨタ・ジープ（BJ型）をルーツとする本格クロスカントリー車です。70年以上にわたり、堅牢なラダーフレーム構造と高い悪路走破性を武器に、世界中の道なき道を走破してきました。

【画像】超カッコいい！ これが“新たな”「“2人乗り”ランドクルーザー」です！ 画像で見る！（76枚）

現在は用途や市場に応じてフラッグシップ系（300系）、ヘビーデューティー系（70系）、ライトデューティー系（250系）の3系統が展開されています。そのうち英国で展開されているのはライトデューティー系で、乗用仕様のほか、積載性を高めた商用仕様がラインナップされています。

商用仕様は後席がなく、乗車定員2名。荷室には頑丈な床材や荷物固定用フック、スチール製のバルクヘッド（仕切り）が設けられているほか、リアウインドウには外からの視認を防ぐパネルが備わり、積載性と安全性を両立させています。

車両自体の生産は日本ですが、改装作業は、英国ダービーシャー州バーナストンにあるトヨタ・マニュファクチャリングUK工場で行われます。

今回発表された電動モデルは、2.8リッター直列4気筒ディーゼルエンジン（最高出力205馬力、最大トルク500Nm）に、モーター機能を持たせたオルタネーター（モータージェネレーター）と電圧48Vの小型リチウムイオンバッテリーを組み合わせた、いわゆるマイルドハイブリッド車（MHEV）です。

燃費の向上を図りながらも、最大渡河性能は従来の純ディーゼル車と同等の700mmを確保しており、ランドクルーザーの持ち味である圧倒的な悪路走破性は健在です。

荷室は長さ1685mm×幅1286mm×高さ990mm、容量は最大2000リッター（VDA方式）です。

装備内容の拡充も図られ、18インチアルミホイール、電動調整式ドライバーズシート、ヒーター付きフロントシート、パワーバックドア（開閉式ウインドウハッチ付き）、自動防眩ルームミラー、電動パーキングブレーキ、オートデュアルゾーンエアコンを標準装備しています。

また、マルチメディアシステムには9インチタッチスクリーンと、Apple CarPlay＆Android Autoに対応したワイヤレススマートフォン連携機能が搭載されます。

今回の発表を受けて、従来の純ディーゼル車は廃止となり、このMHEVに一本化されます。モノグレード展開で、価格は5万4425ポンド（約1150万円）。2026年8月に発売され、翌9月にデリバリー開始となります。