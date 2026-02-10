【バレンタイン・トラブル！】豪華なチョコ…3年目の浮気？送り主は誰！＜第4話＞#ママスタショート
バレンタインと聞いて、ワクワク・ドキドキな人もいれば、何やら胸がザワつく……なんて人も。友チョコ・義理チョコ・本命（？）チョコ。まさかの“疑惑”も緊急発生！？ 甘いはずの日に起こった、リアルなバレンタイン・トラブルをのぞいてみましょう。
今回は、夫からのお土産で起こった一件です。
夫「はい、お土産」
帰宅した夫が妻に差し出したキレイな紙袋。中には美しくラッピングされた高級チョコレートが……。まだ開封していないのになぜ高級チョコレートだとわかるのか。実はこの“お土産”、これで3年目だからです。
夫「今どきは義理チョコの文化はないからもらわないかなあ」
なんて言って義理チョコをもらって帰ることなんてなかったのに。なぜかこのチョコだけは3年連続で受け取ってくる夫。送り主の“坂下さん”は誰？ モヤモヤが止まらないママ。浮気の匂わせ？ 妻への宣戦布告？ それともなにか他に理由があるの？ 真実を知るために誰か、一歩踏み出す勇気をください……。
甘い？ 苦い？ みなさんにもヒミツのバレンタイン・トラブルはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
