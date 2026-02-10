【バレンタイン・トラブル！】豪華なチョコ…3年目の浮気？送り主は誰！＜第4話＞#ママスタショート

バレンタインと聞いて、ワクワク・ドキドキな人もいれば、何やら胸がザワつく……なんて人も。友チョコ・義理チョコ・本命（？）チョコ。まさかの“疑惑”も緊急発生！？　甘いはずの日に起こった、リアルなバレンタイン・トラブルをのぞいてみましょう。



今回は、夫からのお土産で起こった一件です。

夫「はい、お土産」

帰宅した夫が妻に差し出したキレイな紙袋。中には美しくラッピングされた高級チョコレートが……。まだ開封していないのになぜ高級チョコレートだとわかるのか。実はこの“お土産”、これで3年目だからです。

夫「今どきは義理チョコの文化はないからもらわないかなあ」

なんて言って義理チョコをもらって帰ることなんてなかったのに。なぜかこのチョコだけは3年連続で受け取ってくる夫。送り主の“坂下さん”は誰？　モヤモヤが止まらないママ。浮気の匂わせ？　妻への宣戦布告？　それともなにか他に理由があるの？　真実を知るために誰か、一歩踏み出す勇気をください……。

甘い？　苦い？　みなさんにもヒミツのバレンタイン・トラブルはありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部