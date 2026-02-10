警察官に対し、知人の女性のことを「殺すかもしれない」などと言い脅したほか、インターネットの掲示板でこの女性を中傷したとして、酒田市の26歳の男が、きょう警察に再逮捕されました。

名誉毀損と脅迫の疑いで逮捕されたのは、自称・酒田市田沢の無職の男（26）です。

警察によりますと、男は去年9月、自身のスマートフォンを使い、不特定多数が見ることのできるインターネットの掲示板サイトに、庄内地方に住む30代の女性を誹謗中傷する書き込みをして、名誉を傷つけた疑いが持たれています。

さらに男は、先月31日の昼前に警察署を訪れた際、対応した警察官に対し、この女性の名前を挙げた上で「もうとっくに限界は来ている。この状態が続くなら殺すかもしれない」などと言い、警察官を通じて女性を脅迫した疑いも持たれています。

男は先月31日に脅迫の容疑で逮捕されていて、その後の捜査で名誉毀損についても容疑が固まったとして、きょう午後に再逮捕されました。警察が犯行の動機と状況などを調べています。