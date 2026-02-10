衆議院選挙から２日。広島県庁で小選挙区で選出された６人に当選証書が手渡されました。

広島５区で当選 山本深衆院議員「本当に厳しい選挙だったんですけど、当選証書をいただいて、あらためてふるさと広島と日本のために頑張ってまいりたい」

広島３区で当選 石橋林太郎衆院議員「私たち自民党が大きなたくさんの議席をお預かりした。スピード感が大事だと思うのでそれを念頭に置いて、まずは新年度予算の成立、大きな政策の変更・改革。しっかりと進めていきたい」

自民党は県内６選挙区で議席を独占。全国でも単独で３分の２以上の議席を獲得しました。安定的な政権運営が見込まれるなか、高市総理は“大きな政策転換”をあらためて示しました。

高市早苗総理「戦略３文書を前倒しで改定し安全保障政策を抜本的に強化します。自らの国を自らの手で守る。その覚悟なき国を誰も助けてくれはしません」

国の動向に県内の被爆者は不安を口にします。

広島県被団協 箕牧智之理事長「高市さんはどちらかというと私たちと反対の意見を持っている。それを一番心配している」

どんな国会運営になるのか…特別国会は１８日に召集される予定です。