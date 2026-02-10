キャロウェイの未発表ミニドライバー、『QUANTUM MINI』が適合リスト登録
USGAとR&Aのコンフォーミングリストの「ドライバー」カテゴリに、キャロウェイの新たなヘッドが登録された。画像のように、ソールの周囲にグレーの縁取りのある『QUANTUM MINI』がそれで、バージョン1（ロフト11.5°）とバージョン2（同11.5と13.5°）の左用ふくむ4つだ。
【画像】昨年の『ELYTE Mini』と、サイズやデザインはどう違う？
同社は先週6日発売で、ドライバー5機種とFW＆UT、アイアンなど『QUANTUM』シリーズを発売したばかり。今回の未発表ミニドライバーの識別マーキングには「チタン・ポリメッシュ・カーボン」の三層構造フェース「TRI-FORCE」も採用された模様。 また、モノクロ画像を明るく加工すると、FWと同様の「ステップ・ソールデザイン」と思しき段差も確認でき、地面からの打ちやすさに影響するのか。今週開催のPGAツアー「AT＆Tペブルビーチ・プロアマ」で、投入する選手が現れるかどうか、キャロウェイ勢の動向に注目したい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
PING未発表の『ミニドラ』と対極の『G440K』、PGAツアーの使用者はどちらが多いのか？
大型ヘッドよりもMOIの高いミニドラがあった！ ティショットが苦手な人には持ってこいの“曲がらない”クラブ
曲げたくないならやっぱり“ミニドラ” 買う前に注意したいのは「5Wの重量」ってどういうこと？
「1Wより曲がらない」 320ヤード砲の河本力が“世界”を参考に投入したミニドライバー
クリス・ゴッタラップが今年3戦2勝！ボール変更で何がどう良くなった？【スタッツ分析】
【画像】昨年の『ELYTE Mini』と、サイズやデザインはどう違う？
同社は先週6日発売で、ドライバー5機種とFW＆UT、アイアンなど『QUANTUM』シリーズを発売したばかり。今回の未発表ミニドライバーの識別マーキングには「チタン・ポリメッシュ・カーボン」の三層構造フェース「TRI-FORCE」も採用された模様。 また、モノクロ画像を明るく加工すると、FWと同様の「ステップ・ソールデザイン」と思しき段差も確認でき、地面からの打ちやすさに影響するのか。今週開催のPGAツアー「AT＆Tペブルビーチ・プロアマ」で、投入する選手が現れるかどうか、キャロウェイ勢の動向に注目したい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
PING未発表の『ミニドラ』と対極の『G440K』、PGAツアーの使用者はどちらが多いのか？
大型ヘッドよりもMOIの高いミニドラがあった！ ティショットが苦手な人には持ってこいの“曲がらない”クラブ
曲げたくないならやっぱり“ミニドラ” 買う前に注意したいのは「5Wの重量」ってどういうこと？
「1Wより曲がらない」 320ヤード砲の河本力が“世界”を参考に投入したミニドライバー
クリス・ゴッタラップが今年3戦2勝！ボール変更で何がどう良くなった？【スタッツ分析】