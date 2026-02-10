XG、2度目のワールドツアーが開幕 完成度と余裕を感じさせる圧巻ステージ ライブ初披露曲や初披露コレオも【ライブレポート】
HIPHOP／R＆BグループのXGの2度目のワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』が6日の神奈川・Kアリーナ横浜公演から開幕した。
【写真】圧倒的存在感！グッチのスーツに身を包んだXG・COCONA
このツアーは、1月23日にリリースした1stフルアルバム『THE CORE - 核』を引っ提げて開催。同アルバムは、アメリカで日本アーティストとしては快挙ともいえる異例のチャートインを果たしており、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも首位を獲得している。
同ツアーは全日程でソールドアウトとなっており、神奈川公演は、6日、7日、8日の3日間にわたり開催。計約6万人のオーディエンスがKアリーナ横浜に集結し、会場は開演前から熱気に包まれた。
オープニング曲は、1stアルバムにも収録されている「GALA」。洗練されたデザインが際立つ新たなツアー衣装をまとったメンバーの圧巻のパフォーマンスとステージングで一気に会場をXGの世界へと引き込んだ。
さらに、軽快で心地良いグルーヴが広がる「UP NOW」、温もりのあるメロディとポップR＆Bの質感がロマンティックな空気を生み出す「TAKE MY BREATH」、90年代R＆Bを象徴するAaliyahの名曲を現代的に再構築し、XGならではのR＆B／HIPHOPへと昇華させた「ROCK THE BOAT」、“自分たちの仲間”へ捧げるエネルギッシュな“パンクロックラブレター”「O.R.B」で存分に盛り上げた。
続けて、JURIN、HARVEY、MAYA、COCONAによる鋭いラップが交錯するヒップホップトラック「PS118」、CHISA、HINATA、JURIAがこれまで大切にしてきた想いを繊細に歌い上げるアコースティックナンバー「4 SEASONS」、アルバムのリード曲として各グローバルチャートを席巻中のハウスナンバー「HYPNOTIZE」、R＆Bと2000年代ポップの魅力を融合させた「NO GOOD」と、『THE CORE - 核』収録楽曲が次々とライブで初披露された。
美しい映像演出と、楽曲ごとに異なるステージングで会場を“異世界”へと包み込み、代表曲「WOKE UP」「HOWLING」なども初披露となるアレンジやコレオグラフィーが随所に盛り込まれた。海外を含めライブを重ねてきたことでパフォーマンスの完成度と余裕を感じさせ、進化を止めないXGの魅力を存分に味わうことができるステージだった。
『XG WORLD TOUR: THE CORE』はこのあと、大阪、名古屋、福井、仙台、兵庫、福岡、東京と日本各地を巡り、さらにアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米へと舞台を広げていく予定となっている。
