お笑いコンビ「ハライチ」が10日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。埼玉県人の特徴について語った。

この日は「北関東3県三つ巴お国自慢SP」と題して放送。群馬県出身の芸能人代表としてお笑いコンビ「タイムマシーン3号」関太が、茨城県代表としてタレントの鈴木奈々が、栃木県代表として「U字工事」が出演し、トークを展開した。

そこで「ハライチ」の出身県・埼玉の話題となり、埼玉の印象を問われた関は「自信がない」、U字工事は「頼りない」、鈴木は「印象がない」と回答した。

「ハライチ」岩井勇気は「まあまあまあ」「しょうがないですよね。なんにもないんで。埼玉って全部中間なんですよね。住みやすいし、田舎でもないし、都会でもないしみたいな。平均なんですよ、大体が」と淡々。

「平均以下のあなた方は結構言うことがあるでしょうけど…」と冗談めかして語ると、関らは一斉に「こらこらこら！」とツッコミを入れた。

関は「番組とかで、群馬対埼玉でワーッとやりたいのに、“群馬、こんないいとこあるのに、埼玉、何にもないじゃん！”って言っても、“まあ、そうですねえ…”。大人の余裕というか」と不満を吐露。岩井は「こういうのって田舎度合いで戦っているじゃないですか。別にそんな群馬と戦うような感じでもないし…」と語ると、関は「この感じ！1人だけクラスの嫌なやつみたいな」とすぐさま反応した。

「ハライチ」澤部佑は「埼玉県民、みんな岩井みたいな」と続け、岩井は「みんなでもそうだよな」と明言。澤部は「唯一若槻さんだけ。若槻千夏さんだけ謎に一人で戦っている。埼玉の全てを背負って、一人で戦っているんですけど、他の人は別に」とぶっちゃけた。

岩井は「群馬寄りなんだよ、若槻さん」とも語った。