奈緒、初の単行本『いつか』4・7発売 地元・福岡で撮り下ろし＆初めて語った自身の話も
俳優・奈緒が4月7日、初の単行本『いつか』（宝島社）を発売する。自身の誕生日であるきょう10日より、予約受付を開始した。
【写真】奈緒、方言まじりで“新ヘア”公開
30歳になるまでに考えてきたこと、体験してきたこと、そして見てきた数々の風景。それらを、自ら執筆したエッセイ、手書きのコラージュ日記、写真で表現した。
「エッセイ」「フォトダイアリー」「手書きノート」「撮り下ろし写真」からなる4部構成で、撮影の地は地元・福岡と、奈緒がずっと行ってみたかった国・フィンランド。写真を除くすべてのページは、奈緒自身が手がけた。
これまで語られることのなかった「ほんとうの気持ち」に、思わずくすっと笑ってしまうようなユーモア。着眼点の面白さと、独自の文章表現、そして飾らない奈緒の視点が、この一冊に詰まっている。奈緒のまなざしに触れて、生きることや毎日の日常を、少し愛おしく思ってもらえたら。そんな願いが込められた内容となっている。
Amazonの予約特典として、奈緒デザインのオリジナルARフォトフレームをプレゼント。また4月4日に東京、10日に大阪、11日に福岡にて、書店イベントの開催も予定している。
【写真】奈緒、方言まじりで“新ヘア”公開
30歳になるまでに考えてきたこと、体験してきたこと、そして見てきた数々の風景。それらを、自ら執筆したエッセイ、手書きのコラージュ日記、写真で表現した。
「エッセイ」「フォトダイアリー」「手書きノート」「撮り下ろし写真」からなる4部構成で、撮影の地は地元・福岡と、奈緒がずっと行ってみたかった国・フィンランド。写真を除くすべてのページは、奈緒自身が手がけた。
Amazonの予約特典として、奈緒デザインのオリジナルARフォトフレームをプレゼント。また4月4日に東京、10日に大阪、11日に福岡にて、書店イベントの開催も予定している。