◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子1000メートル(大会4日目/現地9日)

郄木美帆選手がスピードスケート女子1000メートルで銅メダルを獲得しました。

平昌五輪から3大会連続でのメダルが懸かっていたこの大会。最終の15組で登場すると、1分13秒95で3位となり、見事銅メダルを手にしました。

2022年に行われた北京五輪はコロナ禍ということもあり無観客。それに比べ今大会では会場を埋め尽くす多くのファンが応援に駆けつけました。「自分のレースの内容や結果はおいといて、大勢の観客の前で滑れるのは感無量。今日のレースはオレンジ色が多く、その中でも日本の国旗が見えてうれしさをとても強く感じました。4年前の北京の時や平昌は観客を見る余裕がなかったが、北京の無観客を経験したからこそ、こういう会場の中で滑れるのがあたりまえじゃないと経験していて、誇りというかうれしかったです」と話しました。

ゴールの後にリンクを周回した郄木選手。その際には日本の国旗を背中に掛けながら場内を回りました。その国旗にはスピードスケートの日本選手団やスタッフ、30人以上のサインが書き込まれているとのこと。

郄木選手は「チームジャパン一丸共に戦っているという思いがあると勝手に私は思っていて、この大会が始まる前にみんなで作りました」と明かしました。