瀬戸内７県を拠点に活動するＳＴＵ４８のエース・石田千穂（２３）が１０日、東京・Ｓｐｏｔｉｆｙ Ｏ−ＷＳＴで開催されたグループのライブで卒業を発表した。石田は、２０１７年のグループ結成時より１期生としてグループをけん引してきた。

この日のライブは、１期生の石田、兵頭葵、福田朱里、ドラフト３期生の信濃宙花、２期生の尾崎世里花、高雄さやか、吉田彩良が出演。最後のあいさつに差し掛かると、石田が「私から皆さんにお伝えしたいことがあります」と切り出し、「私、石田千穂はＳＴＵ４８を卒業します」とグループからの発表した。

続けて、石田は「５月３１日に、東京・Ｋａｎａｄｅｖｉａ Ｈａｌｌ（旧ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ ＣＩＴＹ ＨＡＬＬ）にて卒業コンサートを開催させていただきます。残り少ない期間ですが、大好きなＳＴＵ４８と皆さんに恩返しができるよう活動してまいりますので、最後までよろしくお願いします！」と呼びかけた。

石田は２０１７年にＳＴＵ４８の１期生として加入し、デビューシングル「暗闇」から全シングルで選抜メンバーとして活動。６ｔｈシングル「独り言で語るくらいなら」、９ｔｈシングル「息をする心」の２作で単独センター、８ｔｈシングル「花は誰のもの？」で瀧野由美子、中村舞とともにトライアングルセンターを務めるなど、加入以降フロントメンバーとしてグループをけん引してきた。

なお、３月４日にリリースする１３ｔｈシングル「好きすぎて泣く」が石田にとってラストシングルとなる。

公式サイトでは１３ｔｈシングル「好きすぎて泣く」の収録内容・ジャケット写真が公開され、全タイプ共通カップリングとして石田のソロ楽曲「未来へ続く者よ」が収録されることを発表。劇場版のジャケット写真は石田と表題曲センター・中村舞の２ショットとなっている。

また、明日２月１１日には、神奈川・ラゾーナ川崎プラザで１３ｔｈシングル発売記念イベントを開催。表題曲「好きすぎて泣く」を選抜メンバー１６人名で初披露する。

【以下、石田のメッセージ全文】

15歳から約9年間

本当にお世話になりました。

アイドルを目指すきっかけとなった

大好きな48グループが地元にでき

1期生として携われたことは

私の人生の中でかけがえのない出来事です。

まだ幼く人生経験も少なかった私は

悩んで立ち止まってしまうこともありました。

そんな時に応援してくださる皆さんの

あたたかい言葉や熱い声援に

何度も救われました。

そしていつも支えてくださったスタッフの皆さん

メンバーのみんなにも心から感謝しています。

心強いメンバーがたくさんいるので

この先のSTU48を私も一人のファンとして

楽しみにしています。

たくさんのアイドルがいる中で

私を見つけてくれて

そして選んでくれて

本当にありがとうございました。

みんなと一緒に見てきた景色

掴んだ夢は私にとって一生の宝物です。

そしてありがたいことに、卒業コンサートを

2026年5月31日（日） Kanadevia Hall

（カナデビアホール / 旧TOKYO DOME CITY HALL）

にて開催させていただきます。

9年間の感謝

そしてSTU48の魅力を

最後まで全力でお届けします。

ぜひ見届けていただけたら嬉しいです。

残り少ない時間ですが

最後までどうぞよろしくお願いします。