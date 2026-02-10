タレントのＭＥＧＵＭＩが９日夜放送の「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」（テレビ朝日系）に出演。メンタルケアについて語った。

番組には「モーニング娘。」のメンバーの牧野真莉愛、岡村ほまれ、櫻井梨央が出演。ＭＣのＭＥＧＵＭＩから「メンタル的にどうですか？お若いけど厳しい世界にいて、評価もされるし」と質問が飛ぶと、牧野は「もともとすごい落ち込むではないんですけど、ハロプロ研修生にいたとき、小学６年生のときに、当時のマネジャーさんに『この世界は平等じゃないからね』ってサラっと言われたのが…怒ってるとかじゃなく。忘れられなくて」と印象に残っているエピソードを告白。ＭＥＧＵＭＩは「怒ってないのが余計に怖いのよ」とツッコんだ。

この経験をもとに「自分は自分で頑張ろう」と思えるようになったという牧野。岡村は「ヘコみやすいので、とにかく泣いて、おいしいものを食べる。ママのからあげを食べる」、櫻井は「私、メンタ（ル）強いんですよ。自分がライバル」とそれぞれのメンタルケアについて語った。

逆に、メンタルケアの方法を問われたＭＥＧＵＭＩは「運動ですね」とひとこと。「悔しいとかヤバイとかどうしようとかってあるんですよ。感情だからそれは出てくる。（感情が）来た時に歩く。好きな曲とかを聞きながら歩いてると『気持ちいい！最高！』って忘れる。大体ね、悩むときって体が冷えてるか固まってるか」とアドバイスを送った。

