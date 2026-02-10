俳優の梅沢富美男が１０日、「情報ライブ ミヤネ屋」（日本テレビ系）に出演し、自民党が政策に掲げる消費減税について私見を述べた。

高市早苗首相は、消費減税について夏前までに制度設計の中間取りまとめを目指す意向を示した。片山さつき財務大臣は「（消費減税の）実現に向けては課題がいっぱいある。財源についてはっきり言えるのは、特例公債の発行に頼ることなく補助金や租税特別措置の見直しや税外収入によって２年分の財源を確保した上で、できるだけ早く実現できるように知恵を絞っていく」とコメントした。

梅沢は「僕ら毎日生きてるワケですから。１年後にやりますよと言われても、どうしてくれるんだよという話になりますよね。１党政権で頑張ってちょうだいって、あれだけの票をもらったワケですから。さっさとやらないとまずい話になると思いますよ」と指摘した。

ＭＣの宮根誠司も「我々からすると、これだけ（票を）取ったら高市さんの鶴の一声で決まるのかと思った」とコメント。

梅沢は「他のお金から持ってきたら苦しくなるなんてことは、国民だって分かってますから。でも今の苦しい状況をなんとかしてほしいと思ってんでしょ！」と国民の気持ちを代弁していた。