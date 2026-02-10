Netflix「ボーイフレンド」シーズン2出演のトモアキ「本当に太ってて照れる」ダイエット前の姿公開「びっくり」「努力がすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/10】Netflixの男性同士の恋愛リアリティショー「ボーイフレンド」シーズン2に参加したトモアキが2月9日、自身のInstagramを更新。ダイエット前の姿を収めた過去動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ネトフリ“男性同士の恋リア”参加者「別人級」衝撃のダイエット前ビジュアル
◆トモアキ、ダイエット前の姿を公開
トモアキは「無駄に新体操の日本代表に教えてもらってるの笑う」とつづり、部屋の中で新体操のような動きで踊っている様子を投稿。「動画で見ると本当に太ってて照れる」と当時の姿を振り返っている。
2025年12月31日の投稿では「子供の時から30年くらいず〜〜っと太ってて、自分は絶対痩せられないって決めつけてた」とリール動画で明かしている。
◆トモアキの投稿に反響
この投稿には「びっくりした」「別人級」「努力がすごい」「印象変わる」「正直で好感」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
