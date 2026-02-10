乃木坂46川崎桜、Tシャツからおへそチラリ 1stソロ写真集先行カット解禁
【モデルプレス＝2026/02/10】乃木坂46の5期生・川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）の1stソロ写真集（タイトル未定／新潮社）より、先行カット第2弾が公開された。
◆川崎桜、Tシャツからおへそチラリ
今回公開されたのは南フランス・ニースにあるプロムナード デュ パイヨンという広場で撮影された1枚。広場の石畳にはたくさんの噴水の吹き出し口があり、子ども達と一緒に水を浴びてはしゃぎ回った。日が燦々と照りつけるもと、現地で購入した「I ◆ NICE」（※◆は正しくは「ハート」）というTシャツに身を包み、おへそをチラリと披露。満面の笑みを見せている。
◆川崎桜、1stソロ写真集決定
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
