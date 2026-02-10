にじさんじVTuber集結の人気企画第3弾、DMM TVで独占配信決定 子どもの遊びで“ガチバトル”
【モデルプレス＝2026/02/10】DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」が、2月17日21時よりDMM TVオリジナルバラエティ「にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦 Season3」を独占配信する。予告編・キービジュアルが解禁された。
にじさんじの人気VTuberが集結し、100万円を懸けてリアルの世界を舞台に大暴れする人気シリーズ第3弾が配信決定した。子どもの遊びでガチバトルを繰り広げる。江戸の街並み、遊園地に続く今回の舞台は、銀行・教会・オフィス・廃墟・学校など、あらゆるシチュエーションが詰め込まれた不思議なビル。シーズン1・2に続き『遊び王』を知り尽くす夢追翔、リゼ・ヘルエスタがMCを務め、シリーズ全出演の剣持刀也vs初出演のフレン・E・ルスタリオをリーダーに、五十嵐梨花、北見遊征、佐伯イッテツ、栞葉るり、先斗寧、叢雲カゲツによる、火花を散らすチーム戦が勃発する。誰がどちらのチームになるのか。勝利を占うチーム分けは1話内にて発表される。
シーズン3の配信決定を記念しDMM TVアニメ＆声優【公式】YouTubeでは、月ノ美兎、花畑チャイカ、不破湊らが出演したシーズン1の1話・2話ならびに、加賀美ハヤト、壱百満天原サロメ、伏見ガクらが出演したシーズン2の1話・2話を期間限定で無料公開する。
配信日当日の20時30分には、今回が初参戦となる佐伯イッテツ・叢雲カゲツによるカウントダウンウォッチパーティを開催。シーズン1の3話となる「だるまさんがころんだ」編が番組内にてYouTubeが初公開され、シーズン3の初回「オニゴッコ」を佐伯イッテツ・叢雲カゲツが同時視聴する。（modelpress編集部）
※第1話のみ21時スタート、以降毎週火曜17時配信開始
第1話：2026年2月17日 21：00
第2話：2026年2月24日 17：00
第3話：2026年3月3日 17：00
＜MC＞
夢追翔
リゼ・ヘルエスタ
＜プレイヤー＞
剣持刀也
フレン・E・ルスタリオ
先斗寧
五十嵐梨花
佐伯イッテツ
叢雲カゲツ
栞葉るり
北見遊征
