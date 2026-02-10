3児の母・近藤千尋「ピアノの帰り」長女＆次女との親子ショット公開 姉妹エピソード披露に「仲良しでほっこり」「三姉妹のよう」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】モデルの近藤千尋が2月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちとの写真を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「幸せな光景」ピアノ帰りに撮影した娘2人との密着自撮り
近藤は「＃平和」「ピアノの帰り寒すぎておしるこ 笑笑」と添え、おしるこ缶を手にした写真を投稿。長女、次女と密着した仲睦まじい親子3人の姿が収められている。
また「ねぇねがアウター忘れて 妹が貸してあげてて 優しさに感動した 笑笑」と姉妹の微笑ましいエピソードも明かしている。
この投稿に、ファンからは「仲良しでほっこり」「幸せな光景」「愛情たっぷりの雰囲気が素敵」「子どもたちの成長が泣ける」「千尋ちゃん可愛すぎて三姉妹のよう」などの声が上がっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
