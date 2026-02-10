2児の母・安田美沙子「コンロ忙しい」3品調理中のキッチン公開「嬉しいメニューばかり」「食べ応えありそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】タレントの安田美沙子が2月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理の数々を公開した。
【写真】43歳2児の母タレント「食べ応えありそう」餃子・大根煮物・シチュー調理中のリアルなキッチン
安田は「コンロ忙しい。ガッツリがないとねー 男子はねー」とつづり、キッチンに鍋やフライパンが並ぶキッチンの様子を投稿。白の鍋には味がしっかりと染みた「大根煮物」、蓋をしたフライパンには「餃子」、赤の鍋には寒い季節にぴったりのクリーム色の「シチュー」が入っており、ボリューム満点の手料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「食べ応えありそう」「家族への愛情が伝わってくる」「嬉しいメニューばかり」「本当に料理上手」などの声が上がっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
◆安田美沙子、コンロいっぱいの手料理披露
◆安田美沙子の投稿に「嬉しいメニューばかり」の声
