2026年2月総選挙で大勝した高市自民党の一方で、中道改革連合の壊滅的な大敗が世間を驚かせた。その敗因はどこにあったのか、先は見えるのか。自民党事務局長として長らく政界を見て来た選挙・政治アドバイザーの久米晃氏に聞いた。（聞き手 ジャーナリスト菅沼栄一郎）

野党は盟主が居なくなって完全にばらけちゃった

―― 「多弱」となった野党はこの先、どうなるでしょう。

「『中道』はたぶん、実質的に分裂状態になるのではないでしょうか。『一強多弱』になって、野党は盟主がいなくなっちゃって、完全にばらけちゃいます。

野党の中でも、世代交代が起きてくる。新しいリーダーを求める。旧立憲民主党の執行部は総退陣になるでしょうが、塊（かたまり）は絶対必要なわけだから、岡田克也さんや枝野幸男さんとか過去の人でなく新たなリーダーが出てくる。

参政党も思ったより伸びなかった。国民も、維新も頭打ち、それぞれの中で世代交代が起きてくるのではないか。参政は事実上、神谷さん（宗幣代表）1人でやってる。もともと5人のチームだけど、4人が離れて行った。神谷代表のどこかに、人が集まらない弱点があるんじゃないでしょうか。190人も候補者出して、落選した人はどうなるんでしょう？

公明党は一番厳しい立場になってしまったのではないか。2027年の統一地方選挙や2028年の参議院選挙で、自民党との選挙協力を見据えて、「公明党」を残したのでしょうが、公明党の実力を知られてしまい、今は組む相手もいなくなって、裸で選挙をやらざるをえなくなった。300万か400万しか、比例票も出てこないんじゃないでしょうか」

自民党は圧勝で、公明党の票なんかいらねえ、ってことになる

―― 創価学会は世界宗教を目指して、もはや政党などに、無駄なエネルギーを費やさなくていい、との話が内部から聞こえます。

「今回の選挙を主導した人やこれを容認した現執行部は、組織の中で信用がガタ落ちになるのではないですか。だってこれで国政選挙3連敗です。自民党と選挙協力する多少の余地は残ってたはずなのに、統一地方選挙と参議院選挙が残っていたのに、ルビコン川を渡ってしまった。自民党も公明党の票がなくてもこれだけ圧勝したのだから『公明党の票なんかいらねえ』ってことになる。もちろん、高市内閣の支持率が高ければ、ですが。公明党への不信感は拭い切れないのではないか。

一方、旧立憲側からは、比例上位を独占され、期待していた比例票がサッパリ見えなかった、来なかったと思われて、厳しい立場になっちゃいます。

もともと、以前一部幹部から宗教団体に特化した方がいい、という声もあったようですが、別の幹部から排除されてしまった。そのあたりから力を持った人が、どんどん突き進んだ。やっぱり、自分のところの組織が見えていないと言われても仕方がない。今度のように大惨敗した責任をどうとるのだろうか。自民党だったら、執行部総退陣ですが」

―― 大きな流れは、「政界再編」に向かいますかね。

「自民党の比例議席は176分の67。選挙区は289分の249。小選挙区制度のなせる技です。安倍さんの後の、3人の首相時代に、自民党の支持率がガタ減りになった。なぜかっていうと、安倍さん的なものがなにもなかった。安倍さん的なものとは、支える人がいたってことと、前向きな物事をはっきり言う強気な政治です。高市さんはそれを見習って、ものをはっきり言う、強気な政治をやって来た。安倍さん的なものに対する、二重写し的な政治が、今は見られています。しかし、安倍さんはコロナ対策に失敗して退陣、その後の菅義偉首相もコロナの対策が期限に間に合わず、総裁選不出馬に追い込まれた」

ネットにも、悪いものを良く見せる効果はない

――「みらい」が一気に11議席を獲得しました。若い人たちは、ネットのイメージがいいから、高市さんを応援した、という声が多いですね。昨年の衆院選でも明らかになった「既成政党不信」が相変わらず続いているのではないですか？

「広報全般に言えることですが、ネットも、良いものをよく見せる効果はあるけれど、悪いものを良く見せる効果は、あまりないですよ。高市さんは人気があるから、どんどん拡散したけれど、人気が落ちたら、都知事選で注目された石丸（伸二）さんのようになるでしょう。石丸さんは悪いイメージがついて、選挙に負け始めて、どんどんだめになりました。

インターネット選挙が解禁（2013年）になってから、自民党でも議員や候補者がネットをいろいろやったけれど、だれも顧みられなかった。みんな途中でやめ、縮小しました。いまは高市さんに便乗しているだけです。悪いものをより悪く見えるようにする効果もありますがね」

参政党は不平不満の受け皿になっただけ、途中下車です

―― 参政党も今回はネット効果がいまひとつと、神谷代表がこぼしていました。

「自民党が一番右にいて、自民党に入れたくないという人が、だんだんに離れて行った。一番左までの間でみんな途中下車した。維新だ、参政だ、国民民主だと。別に、そうした政党を支持したわけじゃなく、自民党がだめだから、とりあえずシフトしただけ。

神谷さんや石丸さんは、これを錯覚している。参議院選では、神谷さんや参政党が支持されたわけではなく、もちろん強い支持者もいたでしょうが、現状に対する不平不満が多かったから、その受け皿になっただけなんです。外国人問題にしたって、高市さんがはっきりものを言うようになったから、自民党を離れる部分がだんだんと減って、途中下車する人がいなくなって、だんだんと頭打ちになる」

―― 今回は、ネットを一番うまく使ったのが高市さんだった、と言われます。ただ、ネットで高市支持をする若い人も、本当に大丈夫かな、と自信がない。「熱狂」というほどでなかった。

「表層的なものを見ているだけなんです。テレビコマーシャルでもラジオでも、いっしょでしょ。今までの総選挙だって、政策が争点になって、勝敗が決したことなんて、あまりありませんでした。みんな情緒的に動いている。今度の中道も、党首を代えるか、女性を幹部に登用したりしていたら、選挙の流れは多少変わったかもしれません」