メ～テレ（名古屋テレビ）

8日の衆議院選挙で当選した愛知県と岐阜県の小選挙区の当選者に当選証書が手渡されました。

岐阜県庁で行われた当選証書の付与式には、小選挙区で当選した本人や代理人が出席し、選挙管理委員会から当選証書を受け取りました。

岐阜県は5つの小選挙区すべての議席を自民党が制しました。

岐阜3区の武藤容治氏は7回目の当選となりました。

「高市さんへの期待というものもよく受け止めながら、数の力で押し通すのではなく議論しながら国民の意思をこれから前へ進めていく。加速的にやることをやっていかないといけない。物価対策も景気対策も世界との調整もやらなければならないのが、いまの自民党、高市さん我々にかけられた使命」（武藤氏）

岐阜4区で初当選した自民党の新人、加藤大博氏は…。

「高市政権に対する期待はもちろんのこと岐阜4区から1年半近く自民党の衆院議員が不在で地域の皆さんが大きな危機感を持っていた。一日も早くしっかりとした活動ができるよう努力したい」（加藤氏）

愛知県でも、午後3時半から県内の16の選挙区の当選者に当選証書が手渡され、愛知6区で当選した自民党の丹羽秀樹氏らが証書を受け取りました。