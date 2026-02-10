メ～テレ（名古屋テレビ）

インフルエンザの感染が再び拡大しています。名古屋市では今シーズン2回目の警報レベル超えです。

名古屋市西区の「みわた小児科」。

先週、インフルエンザの陽性と診断された人は「163人」、1月後半から受診者が急増し、2週間前と比べ、2倍以上の人数となっています。

「インフルエンザのB型ですね。きのう38度を超え、けさは下がり気味。まさかインフルエンザとは」（4歳の子どもの保護者）

「頭も痛くないし、のども痛くないし、ただせきが出る」（小学3年生）

Q.学校はお休みになったりしている？

「小学5～6年生はなったけど、4年生以下はなっていない」（小学3年生）

名古屋市は先週、インフルエンザの感染状況が「警報レベル」を超えたと発表しました。

同じシーズンに2度警報レベルを超えるのは、初めてだということです。

「一つは去年、毎年起こるインフルエンザB型の流行が起きなかった。今年は、個人でも社会全体でも、インフルエンザB型の免疫が非常に低下していた。多くの方がインフルエンザB型にかかってしまっていると考えられます」（みわた小児科 三輪田俊介 院長）

インフル陽性の過ごし方は――

現在、流行の中心となっているのは「インフルエンザB型」です。

注意が必要なのが検査結果です。熱が出て24時間以内に、インフルが陰性だった場合でも――

「インフルエンザB型はA型に比べて、抗原検査で陽性になりにくいという特徴がある。体調不良・熱が続く場合は、もう1回病院を受診した方が良いと思います」（三輪田院長）

では、インフルエンザが陽性と診断された場合、私たちはどのように過ごせばいいのでしょうか。

「のどがやられてしまったりするので、なるべく加湿していただくこと、家の中の温度は、なるべく過ごしやすい、汗をかきすぎない、冷えすぎないようにすることも大切だと思うので、24～25度ぐらいの過ごしやすい温度にすることが大切だと思います」（三輪田院長）

インフルエンザB型はお腹に症状が出やすいため、脱水や低血糖にも注意が必要です。

食事をとりにくい場合でも、少しずつでいいので水分と糖分を補給します。

ゼリーやイオン飲料を小まめに摂取することが大切だということです。