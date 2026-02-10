10日午後、静岡県庁で衆議院選挙の小選挙区で当選した本人や代理人に当選証書が付与されました。今回、県内8つのすべての選挙区で自民党が議席を独占しました。



初当選となった8区･稲葉大輔氏は、当選証書を手に決意を新たにしていました。



（当選 自民 静岡8区 稲葉 大輔 氏）

「やっと当選した実感が湧いてきた、身の引き締まる思いです。間違いなく高市首相の支持率、人気は今回の選挙区で大きかった、残念ですが、稲葉大輔は知らなくても高市首相はみんな知っていた」





自民党の歴史的大勝となった衆院選。9日夜、自民党総裁として高市首相が会見に臨みました。（高市首相）「国民の皆さまとお約束した政権公約を礎に自民党が結束することが大切です。勝利の余韻に浸っている余裕は私たちにはございません。速やかに特別国会を召集させていただき、まずは来年度予算や予算関連法案を1日でも早く成立させていく。逆進性がある社会保険料負担に苦しむ低所得者、中所得者の皆さまを集中的に支援し、恒常的に手取りが増えるようにする観点から、給付付き税額控除制度の導入に向けた議論を進めてまいります」自民党は選挙公約に「2年間に限り飲食料品の消費税ゼロについて国民会議で検討を加速」することを掲げていました。9日夜の会見では報道陣から国民会議のスケジュール感を問われました。（高市首相）「食料品の消費税率ゼロから給付付き税額控除への移行を見据えて検討を進める方針です。このため、食料品に限定した消費税率ゼロについては、今後、改めて給付付き税額控除の実現に賛同いただける野党の皆さまにお声がけをして、超党派で行う国民会議をできるだけ早期に設置して。諸課題を含めて、給付付き税額控除と合わせて議論をして結論を得ていきたいと考えております。その上で、野党の皆さまの協力が得られれば、夏前には、少なくとも夏前には国民会議で中間取りまとめを行いたいと考えております」このように、「国民会議」については“給付付き税額控除”に賛同する野党に参加を呼びかけ、中間とりまとめを“夏前までに行いたい”との考えを述べました。8日、投票を終えた有権者を対象にDaiichi-TVが読売新聞、NHKと合同で行った出口調査で、投票する際に「重視した政策」について聞いたところ…、5割を越える人が「物価高対策・経済政策」と回答しています。（伊藤 薫平 キャスター）「圧勝の自民党。高市政権に県民の皆さんが期待することは…」（静岡市在住 20代）「消費税下げてくれたらありがたい。静岡はおいしいものたくさんあるので」（菊川市在住 40代）「この子(未就学児の子ども)が戦争に行かないようにして欲しい。消費税一時的なら意味ない」（静岡市在住 80代）「国民のためになっていない。私もサラリーマンやってたから社会保険料は下がると良い。ただ、年金生活者だから、下げ過ぎても(困る)」10日午前、選挙後初となる閣議が開かれました。消費減税についても、今後、議論が加速していくものと思われます。閣議後の会見で片山財務相は…。（片山 財務相）「私達は、お約束したことは真しに実行を考えなければいけない。財源についてはっきり言えるのは、特例公債の発行に頼ることなく、補助金や租税特別措置の見直しとか、税外収入等によって2年分の財源を確保した上で、できるだけ早く実現できるように知恵を絞ると…」一方、城内経済財政担当相は…。（城内 経済財政担当相）「非常に良い結果ではありましたけれども、数の力で何かを押し切るというのではなくて、色んな声、小さな政党の声もしっかりちゃんと聞いていくということが大事だと思いますし。国民各層、いわゆる所得の高い方だけではなくて、中低所得者の皆さん、そして大企業だけではなくて中小企業、小規模事業者、個人商店含めて、色々な、あるいは都市部だけではなく、地方と、そういったきめ細かい政治をすることが大事だと思っておりますので…」来週18日にも特別国会が召集され、第二次高市内閣が発足する見通しです。高市首相の今後のかじ取りが注目されます。（高市首相）「若者たちがこの国に生まれたことに誇りを感じ、未来は明るいと自信をもって言える。そうした日本をつくり上げ未来の世代へと引き渡していく。そのための挑戦です私は、挑戦を恐れません。ぶれません。決断し実行してまいります。日本と日本人の底力を信じてやまない者として、国民の皆さまとともに新たな挑戦へと踏み出します」