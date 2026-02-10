西武の高卒３年目・成田晴風（はるせ）投手（１９）が１０日、南郷キャンプでブルペン入り。背番号４１の大先輩にあたる元西武監督の野球評論家・渡辺久信氏（６０）がネット裏で見守る中、３７球を投げた。

ミットの乾いた音がブルペンに響き渡った。成田の力強いストレートに、レオ党も思わず目を見張った。気合の入った３７球を、充実の表情で振り返った。

「普段より出力を出した感じです。それなりの出力も出ていましたし、その中でコントロールもできていたと思います」

青森・弘前工から２０２３年ドラフト４位で入団。直球の最速は１５６キロを誇る。入団１年目には首の手術を受けたが、現在は完治。１軍の試合に出場経験はないが、今春は１軍キャンプに抜てきされた。

背番号４１とともに、レオのエースとして一時代を築いた渡辺氏が見つめる中での“御前投球”に「僕が生まれる前なので、あまり実感は湧きませんが、番号に恥じない結果を出したいと思います」と決意表明。「クローザーを目指して、しっかりアピールしていけたら」と意気込んだ。

キャンプ敷地内を移動中には大勢のファンにサインを求められるなど、期待も大きい。南郷の太陽の下で鍛錬を積み、ライオンズの４１番が似合う大器へと進化する。（加藤 弘士）