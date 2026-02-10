ヨーグルト1パックで作るチーズケーキに注目！1月に最も読まれた「スイーツ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

りんご、チーズ、チョコ…ケーキレシピが大集合「スイーツ」の人気記事は？

クックパッドニュースでは「スイーツ」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年1月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！ヨーグルトで作るチーズケーキや作業10分のチョコケーキ、旬のりんごケーキなど、さまざまなケーキレシピがランクインしました。

たった3つの材料で作れるドーナツが5位にランクイン。豆腐入りのサクふわドーナツ、バナナの優しい甘さのドーナツなど、バリエーション豊かな4レシピを紹介しています。お店で買うものと思われがちなドーナツも、材料3つだけなら気軽にチャレンジできますね。



第4位：焼くだけで勝手に3層に！？魔法のケーキ

材料を混ぜて焼くだけで、勝手に3層に分かれる不思議なケーキのレシピです。一番下はフラン、真ん中はとろとろカスタード、上はふわふわスフレ生地と3つの食感を楽しめますよ。「真ん中の層がとろっとしていておいしい」と絶賛の声が続々届いています。



第3位：旬のりんごで作る、おしゃれな焼きっぱなしケーキ

旬のりんごを使って作る焼きっぱなしケーキレシピを5つご紹介。パウンド型、マフィン型など、使う型で仕上がりが変わるのも楽しいポイントです。ガトーインビジブルやアップルシナモンケーキなど、どのレシピもおしゃれな仕上がり。手土産にもおすすめです。



第2位：作業10分で濃厚な味わい！チョコケーキ

ケーキ作りは時間がかかるもの。そんな常識を覆す、作業時間たった10分の濃厚チョコケーキが2位にランクインしました。バナナ入り、オレオ入りなどアレンジも多彩で、日常のおやつだけではなく、ホームパーティーでも大活躍してくれます。



第1位：ヨーグルト1パックで濃厚チーズケーキ

1月のスイーツ記事で最も読まれたのは、水切りヨーグルトで作るチーズケーキをご紹介した記事でした。クリームチーズがなくても、ヨーグルト1パックを使いきって家にある材料だけで濃厚チーズケーキが完成。さっぱりとした甘みでヘルシーな、体づくり中やダイエット中にも嬉しいケーキです。







クックパッドニュースでは他にも多くのスイーツの記事をお届けしています。

（TEXT：菱路子）