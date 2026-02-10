リヴァプールFCウィメンに所属するなでしこジャパンのDF清水梨紗が、日本時間2月10日に公式インスタグラムを更新。現地観戦に訪れた姉＆甥っ子との“忘れられない思い出”の写真と動画を投稿し、ファンの間で話題となっている。

【画像】姉＆甥っ子との「幸せ3ショット」

清水は2月8日のアストン・ヴィラ戦で右SBとして先発出場し、4−1の大勝に貢献。この試合には、過去にもファンの間で「美人姉妹」と話題になっている2歳上の姉と、その息子である甥っ子が現地観戦に訪れていたようだ。

投稿された写真と動画には、姉に加えてリヴァプールのユニホーム上下とソックスを着用した甥っ子の姿も。この日はエスコートキッズも務め、清水と手を繋いではしゃぎながら仲良くピッチに入場する微笑ましいシーンも公開された。

清水はこれらを「忘れられない思い出」と綴り、姉と甥っ子との笑顔のスリーショットに加え、チームメイトのMF長野風花や対戦相手のアストン・ヴィラに所属するMF土方麻椰を含めた集合写真などもインスタグラムにアップしている。

この投稿には、盟友・長谷川唯やレジェンド小野伸二らも「いいね」で反応。ファンからは「わぁ大きくなられましたね！」「きゃんわいい」「これは子供にとって良き体験」「子どもさん、かわいすぎる」「素敵です」といった甥っ子へのコメントや、「美人姉妹ですね」「お姉さんも美人なんだよな〜」「お姉さま眩しい〜」など、姉妹に関する声も多く寄せられた。

ちなみに清水は、2023年に姉の結婚式に参列した際、同じくインスタグラムで「幼い頃からずっとお姉ちゃんの真似ばかりして後を追いかけていたなぁーと。わたしがサッカーをするきっかけになったのも姉がサッカーをしていたから」と明かしており、姉妹の絆は深いようだ。

（ABEMA／海外サッカー）



