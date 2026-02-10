2月27日に公開されるマーゴット・ロビー主演・プロデュース作『嵐が丘』のIMAX上映が決定し、あわせて特別映像と新場面写真が公開された。

本作は、エミリー・ブロンテ生涯唯一の作品となったベストセラー小説『嵐が丘』を映画化したラブミステリー。世界興行収入14億ドルを突破した『バービー』のロビーが再び主演とプロデューサーを務め、『プロミシング・ヤング・ウーマン』のエメラルド・フェネルが監督・脚本を務めた。

舞台は、イギリス・ヨークシャーの広大な高台“嵐が丘”。そこに佇む屋敷に住む美しい令嬢キャサリンと、引き取られた孤児のヒースクリフは、幼少期から魂の奥底で心を通い合わせ、やがて大人になり、理性では抗えないほど激しく惹かれ合う。だが、永遠を誓った2人の愛は、身分の違いや周囲の思惑、そして時代の荒波に飲み込まれ、予期せぬ悲劇的な道をたどることに。

キャサリン役をロビーが演じ、ヒースクリフを『フランケンシュタイン』で第98回アカデミー賞助演男優賞にノミネートされたジェイコブ・エロルディが演じた。

先日アメリカ・ロサンゼルスで行われたワールドプレミアが行われ、バレンタインデーの週末に全米で公開を迎える本作の日本でのIMAX上映が緊急決定した。あわせて公開された日本版IMAXポスターには、愛し合うキャサリン（マーゴット・ロビー）とヒースクリフ（ジェイコブ・エロルディ）が中央で頬を寄せ合う様子が描かれている。しかし背景の黒や荒涼としたヨークシャーの高台、そして思わせぶりな2人な表情が、何か邪悪なものを感じさせる。

同時に公開となった特別映像は、キャストインタビューと本編映像を織り交ぜたもの。豪華な美術に囲まれた撮影現場で、ロビーとエロルディの熱演を「とても雄大ね」と満足そうにディレクションするフェネル監督。主人公キャサリンを演じたロビーは、「エメラルド版『嵐が丘』ができて嬉しい」「こじれてて体に響く作品」と笑みを浮かべ、監督が提示する新しい世界観に心酔する様子を見せる。キャサリンを激しく惹かれ合うヒースクリフを演じたエロルディは、「エメラルドが扱う時代を超えたテーマは、死と欲望、執着だ」と、本作の根底に流れる歪んだ愛の本質を語る。さらに映像では、ヒースクリフがキャサリンへ「世界の果てまで君を追いかける」と熱く語り掛ける場面などが映し出されている。

また新場面写真では、うっすらと血管が走った皮膚のような奇妙な壁の前に佇むキャサリン、荒廃した“嵐が丘”で狂おしそうに身を寄せ合うキャサリンとヒースクリフ、その一方で豪華絢爛な衣装に身を包みご満悦そうな様子を見せるキャサリンの姿などが切り取られている。さらに、キャサリンを支えるネリー（ホン・チャウ）、夫となる富豪エドガー（シャザド・ラティフ）、エドガーが妹のように大切にする純真無垢なイザベラ（アリソン・オリヴァー）の姿も確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）