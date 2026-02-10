わずか15分で仕上げる“こだわりスープ”とは…豪快チャーシューが人気のラーメン店 目指すは100年続く味
岐阜県笠松町で、開店と同時に満席になる人気ラーメン店があります。豪快に盛られた炙り焼き豚と、わずか15分で仕上げるこだわりスープ。その一杯が、世代を超えて支持を集めています。
■開店直後から満席の人気ラーメン店
岐阜県笠松町にある、平成22年創業の「焼豚ラーメン 三條（さんじょう）」。開店と同時に店内はすぐに満席になります。
提供するラーメンは、焼豚が豪快に盛られた「焼豚ラーメン」（1050円）1種類のみ。寒い今の時季に、客のお腹と心を満たします。
客：
「10回くらい来ている」
別の客：
「もう最高です」
地元の人だけでなく、県外から通う常連客も。
客：
「今日は福井県から。これを食べたら帰ります」
ラーメンのほかにも、ニンニクたっぷりの香ばしいチャーハン「ニンチャン」（600円）や、手作りの「餃子」（450円）、名古屋名物の「どて」（450円）なども並び、いずれも人気です。
■15分で仕上げるこだわりのスープ
午前6時45分。まずはスープの仕込みから始まります。キャベツを、豚の脂だけで作られた「純製ラード」で炒め、寸胴の中へ。
店主・竹内義弘さん(50)：
「雑味が全くない。純製はすごく旨みが強い。ラードといってもここまでくると調味料」
キャベツは細かくカットし、数回に分けて投入。手間は掛かりますが、炒めることで引き出される“キャベツの旨み”があると、竹内さんは話します。
沸騰した湯に入れて3分後、キャベツを取り出します。
竹内さん：
「これ以上入れていると、ただの甘いスープになってしまう。香味のキャベツを入れてすぐに抜く工程が一番大切です」
続いて、自家栽培のニンニクを純製ラードで炒めて寸胴へ。仕上げに酒と塩で味を整え、出汁が完成します。
竹内さん：
「豚骨は入れません。動物系はラードが入っているので、十分に旨みが出ます」
仕込み開始から、わずか15分でスープが完成しました。
■常連客を虜にする自慢の焼豚
続いては焼豚の仕込み。まずはリンゴをカットします。
竹内さん：
「繊維を傷つけておいた方が、非常に良い仕事をする。ただ入れただけでは、仕事をしない」
九州のたまり醤油をベースにした“秘伝のタレ”は、創業時から15年間継ぎ足してきた店の宝です。リンゴとタマネギを加えて加熱し、そこへドイツ産の豚肉を入れていきます。
竹内さん：
「 “臭み取り”は、まったく必要ない。このまま焼いてもおいしいと思ったので、この肉にしました」
強火で約1時間煮込むと、秘伝のタレが染み込んだ自慢の焼豚の完成です。
■笠松名物「焼豚ラーメン」
午前11時に開店。雨にもかかわらず、店内はすぐに満席になりました。
麺は昔ながらの中太ストレート麺。自慢の焼豚をたっぷり盛り、バーナーで香ばしく炙って完成です。あっさりとした味わいの中に感じる深いコク。全国からファンが訪れる、笠松名物の「焼豚ラーメン」（1050円）です。
客：
「チャーシューが濃厚でおいしい。炙りチャーシューの香り」
竹内さん：
「いろんな世代に食べてもらうには、シンプルでなければいけない。オープン当初からメニューは変えていないです」
中学を卒業後、知り合いのラーメン店で修行を始めた竹内さんは、15年前に笠松町に念願の店を開きました。しかし、当初は客が1日5人ほどしか来ない時期が1～2年続いたといいます。
竹内さん：
「不安もあったけど、1人ずつ増えていく感覚があったので、積み上げていこうと」
現在は、週末に1日400人ほどが訪れることもある人気店となりました。
竹内さん：
「感謝ですね。創業当時からの味を、同じように出すことに集中しています」
■うどん店もオープンし二刀流
午後1時半。昼のピークを終えた竹内さんは、岐阜市・柳ヶ瀬商店街にある「手打ちうどん ごだいさん」へ向かいます。
この店も、竹内さんが経営。ラーメンと同じくらいうどん好きが高じ、2025年にオープンしました。うどんは、機械は使わずすべて手作業です。
竹内さん：
「うどんは“コシ”と言われますけど、“コシ”は当たり前、“モチ感”が一番大事」
独学で研究を重ねて完成した「かけうどん」（700円）は、大好評です。
客：
「モチモチで食べ応えがあっておいしい」
別の客：
「不揃いな麺で、いろいろな食感が楽しめる」
“ラーメン”と“手打ちうどん”の二刀流。竹内さんは、将来的には一緒に働く長女に店を任せたいと考えています。
竹内さん：
「3代、4代と続く店にしたい。子供たち、その先につながるような。100年ですね」
一杯の味に込めた思いが、笠松の町で、次の100年へと受け継がれていきます。
2026年1月29日放送