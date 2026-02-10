岐阜県笠松町で、開店と同時に満席になる人気ラーメン店があります。豪快に盛られた炙り焼き豚と、わずか15分で仕上げるこだわりスープ。その一杯が、世代を超えて支持を集めています。

■開店直後から満席の人気ラーメン店



岐阜県笠松町にある、平成22年創業の「焼豚ラーメン 三條（さんじょう）」。開店と同時に店内はすぐに満席になります。

提供するラーメンは、焼豚が豪快に盛られた「焼豚ラーメン」（1050円）1種類のみ。寒い今の時季に、客のお腹と心を満たします。



客：

「10回くらい来ている」

別の客：

「もう最高です」

地元の人だけでなく、県外から通う常連客も。

客：

「今日は福井県から。これを食べたら帰ります」

ラーメンのほかにも、ニンニクたっぷりの香ばしいチャーハン「ニンチャン」（600円）や、手作りの「餃子」（450円）、名古屋名物の「どて」（450円）なども並び、いずれも人気です。

■15分で仕上げるこだわりのスープ



午前6時45分。まずはスープの仕込みから始まります。キャベツを、豚の脂だけで作られた「純製ラード」で炒め、寸胴の中へ。



店主・竹内義弘さん(50)：

「雑味が全くない。純製はすごく旨みが強い。ラードといってもここまでくると調味料」

キャベツは細かくカットし、数回に分けて投入。手間は掛かりますが、炒めることで引き出される“キャベツの旨み”があると、竹内さんは話します。



沸騰した湯に入れて3分後、キャベツを取り出します。



竹内さん：

「これ以上入れていると、ただの甘いスープになってしまう。香味のキャベツを入れてすぐに抜く工程が一番大切です」

続いて、自家栽培のニンニクを純製ラードで炒めて寸胴へ。仕上げに酒と塩で味を整え、出汁が完成します。



竹内さん：

「豚骨は入れません。動物系はラードが入っているので、十分に旨みが出ます」



仕込み開始から、わずか15分でスープが完成しました。

■常連客を虜にする自慢の焼豚



続いては焼豚の仕込み。まずはリンゴをカットします。



竹内さん：

「繊維を傷つけておいた方が、非常に良い仕事をする。ただ入れただけでは、仕事をしない」

九州のたまり醤油をベースにした“秘伝のタレ”は、創業時から15年間継ぎ足してきた店の宝です。リンゴとタマネギを加えて加熱し、そこへドイツ産の豚肉を入れていきます。



竹内さん：

「 “臭み取り”は、まったく必要ない。このまま焼いてもおいしいと思ったので、この肉にしました」

強火で約1時間煮込むと、秘伝のタレが染み込んだ自慢の焼豚の完成です。

■笠松名物「焼豚ラーメン」



午前11時に開店。雨にもかかわらず、店内はすぐに満席になりました。

麺は昔ながらの中太ストレート麺。自慢の焼豚をたっぷり盛り、バーナーで香ばしく炙って完成です。あっさりとした味わいの中に感じる深いコク。全国からファンが訪れる、笠松名物の「焼豚ラーメン」（1050円）です。



客：

「チャーシューが濃厚でおいしい。炙りチャーシューの香り」

竹内さん：

「いろんな世代に食べてもらうには、シンプルでなければいけない。オープン当初からメニューは変えていないです」



中学を卒業後、知り合いのラーメン店で修行を始めた竹内さんは、15年前に笠松町に念願の店を開きました。しかし、当初は客が1日5人ほどしか来ない時期が1～2年続いたといいます。

竹内さん：

「不安もあったけど、1人ずつ増えていく感覚があったので、積み上げていこうと」



現在は、週末に1日400人ほどが訪れることもある人気店となりました。



竹内さん：

「感謝ですね。創業当時からの味を、同じように出すことに集中しています」

■うどん店もオープンし二刀流



午後1時半。昼のピークを終えた竹内さんは、岐阜市・柳ヶ瀬商店街にある「手打ちうどん ごだいさん」へ向かいます。

この店も、竹内さんが経営。ラーメンと同じくらいうどん好きが高じ、2025年にオープンしました。うどんは、機械は使わずすべて手作業です。

竹内さん：

「うどんは“コシ”と言われますけど、“コシ”は当たり前、“モチ感”が一番大事」



独学で研究を重ねて完成した「かけうどん」（700円）は、大好評です。



客：

「モチモチで食べ応えがあっておいしい」

別の客：

「不揃いな麺で、いろいろな食感が楽しめる」

“ラーメン”と“手打ちうどん”の二刀流。竹内さんは、将来的には一緒に働く長女に店を任せたいと考えています。



竹内さん：

「3代、4代と続く店にしたい。子供たち、その先につながるような。100年ですね」



一杯の味に込めた思いが、笠松の町で、次の100年へと受け継がれていきます。



2026年1月29日放送