　10日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は413枚だった。うちプットの出来高が331枚と、コールの82枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の308枚（545円）。コールの出来高トップは6万2000円の51枚（1020円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　30　　75000　
　　 1　　 +62　　 132　　70000　
　　 1　　　　　　 216　　68000　
　　 2　　　　　　 300　　67000　
　　 6　　+135　　 460　　65000　
　　 1　　+345　　 595　　64000　
　　51　　　　　　1020　　62000　
　　 7　　+445　　1330　　61000　
　　 4　　　　　　2305　　58000　
　　 8　　　　　　2450　　57750　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 780 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 600 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 545 　　　　　　 308　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 345 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 192 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 138 　　 -52　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　78 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　40 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　21 　　　-7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　22 　　　+3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　16 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　11 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　+1　　　 3　


株探ニュース