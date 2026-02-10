日経225オプション4月限（10日日中） 4万9000円プットが出来高最多308枚
10日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は413枚だった。うちプットの出来高が331枚と、コールの82枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の308枚（545円）。コールの出来高トップは6万2000円の51枚（1020円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 30 75000
1 +62 132 70000
1 216 68000
2 300 67000
6 +135 460 65000
1 +345 595 64000
51 1020 62000
7 +445 1330 61000
4 2305 58000
8 2450 57750
51000 780 1
49500 600 1
49000 545 308
46750 345 2
42000 192 1
41000 138 -52 1
35000 78 2
30000 40 0 1
25000 21 -7 1
24000 22 +3 2
22000 16 1
20000 11 0 7
10000 3 +1 3
株探ニュース
