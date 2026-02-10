ダイニック <3551> [東証Ｓ] が2月10日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比63.6％増の22.3億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の16億円→24億円(前期は13.1億円)に50.0％上方修正し、増益率が21.7％増→82.5％増に拡大し、従来の20期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の4.7億円→12.7億円(前年同期は5.3億円)に2.7倍増額し、一転して2.4倍増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比91.2％増の11.1億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.6％→6.7％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期通期の連結および個別業績につきまして、売上高、営業利益、経常利益に関しては概ね前回公表どおりに推移しておりますが、特別利益に計上しました投資有価証券売却益、関係会社株式売却益の影響により親会社株主に帰属する当期純利益、当期純利益がそれぞれ前回公表予想を上回る見込みとなりましたので、業績予想を上記の通り修正いたします。(注)上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

