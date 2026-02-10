ウイルテック <7087> [東証Ｓ] が2月10日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比11.8％減の8.3億円に減り、通期計画の11.5億円に対する進捗率は73.0％にとどまったものの、5年平均の68.5％を上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.7％増の3.1億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比0.5％増の5.9億円となったが、売上営業利益率は前年同期の5.0％→4.9％とほぼ横ばいだった。



