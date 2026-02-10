ミアヘルサホールディングス <7129> [東証Ｓ] が2月10日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比15.5％増の4.6億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の4.4億円→6.3億円(前期は6.4億円)に43.2％上方修正し、減益率が31.7％減→2.2％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.4億円→4.3億円(前年同期は5.2億円)に78.2％増額し、減益率が53.6％減→17.4％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.9％減の2.7億円に減り、売上営業利益率は前年同期の4.7％→4.3％に悪化した。



株探ニュース

