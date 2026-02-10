全米最大の祭典「第60回スーパーボウル」は8日（日本時間9日）、米カリフォルニア州のリーバイス・スタジアムで行われ、シアトル・シーホークスが、ニューイングランド・ペイトリオッツを29－13で下し、チーム史上2度目となるスーパーボウル優勝を果たした。試合に先立って、ドジャースのブレイク・スネル投手が勝敗予想を行い、見事に的中させた。

■大谷翔平も「試合経過はチェックする」

NFC王者のシーホークスと、AFCを制したペイトリオッツが激突した一戦。全米ナンバーワンのスポーツイベントとあって、試合前には多くの著名人がコメントしていた。

その中にはドジャースの大谷翔平投手も含まれており、米テレビ番組『Access Hollywood』のインタビューでは「日本にいた頃はスーパーボウルが何のか知らなかった」と正直に吐露。しかし、渡米後は「スーパーボウルを取り巻く熱狂ぶりを見て、素晴らしいと思った。まるで“国民の祝日”みたいな雰囲気だ」と話した。

そして、「どちらを応援するかについては答えられない」とした上で、「（当日は）最初から最後までは見られないと思うが、試合経過はチェックする」と明かしていた。

一方、チームメートのスネルは、米メディア『スポーツネットLA』のインタビューに対し、「シーホークスが勝利する」と断言。しかも「17点差をつけて勝つ」と大胆予想していた。

33歳の左腕はシアトル出身。地元シーホークスの試合を見て育ち、現在もその愛情は変わらないと説明し、スーパーボウル当日は現地で生観戦することも明言していた。

■ハーフタイムショーにアクーニャJr.登場

もともと下馬評でも完成度の高いシーホークスが有利と見られていた。しかし、スコアに関しては1タッチダウン差（6点）くらいと見る向きが多く、スネルの17点差予想はかなりの大勝と受け止められた。『スポーツネットLA』の司会者も「17点差？ ほほう～」というリアクションを見せ、まったく信用していなかった。しかし、結果は29－13と16点差で決着。スネルの17点差予想はニアピンとなった。

今回のスーパーボウルでは、ハーフタイムショーにロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）もサプライズで登場し、ファンを驚かせた。また、スネルも約束通り、スタジアムで観戦し、その様子を自身のインスタグラムにアップしていた。

メジャーリーガーたちはこれで短いオフを終え、それぞれがキャンプ地へ向かうことになる。