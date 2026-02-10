3児の母・小雪、“すっぴん”＆私服ショット公開 撮影終了後の姿に反響「見るたびに綺麗になってません？」「美し過ぎます」
俳優の小雪（49）が9日、自身の公式インスタグラムを更新。「メイクは必ずオフ、髪はアップスタイル多め」と、“貴重な”撮影終了後の私服ショットを公開した。
【写真】「カ・カ・カッコイイ」ドラマ撮影終了後のすっぴん＆オールブラックコーデを披露した小雪
小雪は「『パン恋』撮影終わり、久しぶりに帰り際の私服ショット。この日はあたたかゆったり素材のブラックレイヤーコーデでした。メイクは必ずオフ、髪はアップスタイル多めです！」と明かし、出演中の日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の撮影終わりに捉えられた姿を披露している。
全身オールブラックのコーディネートに、白いバッグ、シルバーのアクセサリーを合わせたシンプルで飾りすぎない上品なファッションとなっていた。
小雪のファッションに、同作で共演中の上白石萌歌が「編集長、す、すてきです」と反応したほか、コメント欄には「あらー、素敵」「ノーメイクなの？陶器肌で美し過ぎます」「見るたびに綺麗になってません？」「カ・カ・カッコイイ」などと、称賛する声が集まっている。
小雪は、2009年の映画『カムイ外伝』で共演した松山ケンイチと、11年4月に結婚。12年1月5日に第1子、13年1月10日に第2子、15年7月8日に第3子が誕生した。
【写真】「カ・カ・カッコイイ」ドラマ撮影終了後のすっぴん＆オールブラックコーデを披露した小雪
小雪は「『パン恋』撮影終わり、久しぶりに帰り際の私服ショット。この日はあたたかゆったり素材のブラックレイヤーコーデでした。メイクは必ずオフ、髪はアップスタイル多めです！」と明かし、出演中の日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の撮影終わりに捉えられた姿を披露している。
小雪のファッションに、同作で共演中の上白石萌歌が「編集長、す、すてきです」と反応したほか、コメント欄には「あらー、素敵」「ノーメイクなの？陶器肌で美し過ぎます」「見るたびに綺麗になってません？」「カ・カ・カッコイイ」などと、称賛する声が集まっている。
小雪は、2009年の映画『カムイ外伝』で共演した松山ケンイチと、11年4月に結婚。12年1月5日に第1子、13年1月10日に第2子、15年7月8日に第3子が誕生した。