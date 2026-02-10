開けば自立、使えば快適。電子機器をスマートに運ぶトート【ザノースフェイス】のトートバッグがAmazonに登場中‼
PCもアクセサリーもひとまとめ。働く毎日を整える自立型バッグ【ザノースフェイス】のトートバッグがAmazonに登場!
ザノースフェイスのトートバッグは、電子機器や周辺アクセサリーの収納に便利な、自立型のトートバッグだ。クッション性を持たせたオープンジッパー式のメインコンパートメントは、13インチまでのノートPCやA4サイズの書類をしっかり収納でき、社内移動や出張先、学校内での使用に最適な設計になっている。
ジッパーを大きく開けば自立するボックスとしても使え、作業中に中身を見渡しやすいのが特徴だ。
内部にはメッシュポケットを備え、ケーブルやマウスなどのアクセサリー類を整理しながら収納できる。キークリップも付いており、細かなアイテムの管理もスムーズだ。
シンプルなデザインにロゴが映える仕上がりで、ビジネスシーンからカジュアルな場面まで幅広く馴染む。電子機器をスマートに持ち運びたい人にぴったりの、実用性に優れたトートバッグとなっている。
