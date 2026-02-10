山崎製パン

　山崎製パンが9日、公式Xを更新し、「イチゴスペシャル」などのスペシャルシリーズの新商品を披露した。

【画像】山崎製パン、スペシャルシリーズの仲間たち　新入りは「あんマーガリンスペシャル」

　スペシャルシリーズは、口どけの良いスポンジケーキに、なめらかなクリームをサンドしたボリュームあるケーキとして人気。「イチゴスペシャル」「バナナスペシャル」をはじめ、「ショコラスペシャル」「アーモンドスペシャル」、さらに「コーヒーサンドモカ」などがある。

　さらに「新しい味が増えました」と紹介したのは、「あんマーガリンスペシャル」。

　「新たに『あんマーガリンスペシャル』が登場　さらにいろいろな味が楽しめるようになりました」とビジュアルを添え、「みなさんの#推しスペシャル はどれですか？」と呼びかけている。

　これに対して「あんこ好きなので　まだ食したことなくてもあんマーガリンが一等賞です！」「あんマーガリンを食べて美味しかったけど結局イチゴスペシャルに戻る」「選べないくらいどれも好き！」「なぜにコーヒーだけスペシャルがつかないの??」「カロリー気にせんやったら無限に食べれそう」など、多数のコメントが寄せられている。