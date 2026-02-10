山崎製パン「イチゴスペシャル」などに続く“新しい味”「あんマーガリンスペシャル」披露 早くも「一等賞」の声
山崎製パンが9日、公式Xを更新し、「イチゴスペシャル」などのスペシャルシリーズの新商品を披露した。
【画像】山崎製パン、スペシャルシリーズの仲間たち 新入りは「あんマーガリンスペシャル」
スペシャルシリーズは、口どけの良いスポンジケーキに、なめらかなクリームをサンドしたボリュームあるケーキとして人気。「イチゴスペシャル」「バナナスペシャル」をはじめ、「ショコラスペシャル」「アーモンドスペシャル」、さらに「コーヒーサンドモカ」などがある。
さらに「新しい味が増えました」と紹介したのは、「あんマーガリンスペシャル」。
「新たに『あんマーガリンスペシャル』が登場 さらにいろいろな味が楽しめるようになりました」とビジュアルを添え、「みなさんの#推しスペシャル はどれですか？」と呼びかけている。
これに対して「あんこ好きなので まだ食したことなくてもあんマーガリンが一等賞です！」「あんマーガリンを食べて美味しかったけど結局イチゴスペシャルに戻る」「選べないくらいどれも好き！」「なぜにコーヒーだけスペシャルがつかないの??」「カロリー気にせんやったら無限に食べれそう」など、多数のコメントが寄せられている。
