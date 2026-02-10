LUNA SEA×KUROMI、ラウンドワン限定のコラボプライズが登場
5人組ロックバンド・LUNA SEAが、サンリオの人気キャラクター・KUROMIとコラボしたプライズをラウンドワン限定で25日から展開することが決定した。
【写真】LUNA SEAのRYUICHI、SUGIZO、INORAN、Jと関係者の記念ショット
LUNA SEAとKUROMIのコラボレーションは過去のライブグッズなどでも実施されたことがあり、すぐに完売するほどの人気アイテムとして両者のファンには認知されている。今回、新たに全国のラウンドワン店舗にプライズとして登場することが決定し、こちらも争奪戦となりそうだ。
ラインナップは、マスコット（5種）、BIGぬいぐるみ（1種）、フード付きブランケット（1種）となる。
LUNA SEAは、昨年実施した約15年ぶりの東京ドーム公演『LUNATIC TOKYO 2025』の映像作品を25日に発売。また、延期となっていた東京・有明アリーナでのライブの振替公演を、3月12日に開催することも発表した。
