乃木坂46川崎桜、おへそチラリな水浴びショット 1st写真集先行カット解禁
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき）の1st写真集（タイトル未定／新潮社）が4月14日に発売する。このたび、先行カット第2弾が公開された。
【写真集カット】かわいすぎる！フランスのビーチで”さくスマイル”
“さくたん”こと川崎の初写真集の撮影地は、かねてより憧れがあったというフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。写真を「撮影の時系列順」に構成することで、だんだん心が解けていき、自分自身を解放していく様子が自然に伝わる内容に。今まで見たことがなかった表情が収められている。
私服姿や、ドレスに身を包み凜とした表情を見せる姿、カメラを意識せず顔をくしゃくしゃにして笑う姿、すっぴんで物思いにふける姿など、大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った写真集となっている。
今回公開されたのは南フランス・ニースにあるプロムナード デュ パイヨンという広場で撮影された、おへそがチラリとのぞく一枚。広場の石畳にはたくさんの噴水の吹き出し口があり、子ども達と一緒に水を浴びてはしゃぎ回った。日が燦々と照りつけるもと、現地で購入した「I◆（◆＝ハート）NICE」というTシャツに身を包み、満面の笑みを見せている。
