MEGUMI、モー娘。の美容相談に神回答連発 牧野真莉愛も「先生だ」
9日深夜放送のテレビ朝日系『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜 深2：17）では、ゲストにモーニング娘。’26の牧野真莉愛、岡村ほまれ、櫻井梨央、トンツカタン・森本晋太郎を迎え、メイクやスキンケアについてMEGUMIにリアルな悩みを相談した。
【写真】切実な悩みを相談するモー娘。メンバー
『MEGUMIママのいるBar』は、MEGUMIがBarのママとして豪華なお客様とお酒を片手に恋愛・美容・仕事ここだけの話を語り合うトーク番組。まず、「自分でメイクするとかわいくない」と悩みを打ち明けたのは牧野。過去にフェンシングの太田雄貴の娘から、グッズにプリントされた自身の写真と本人を見比べられ、「全然顔が違う」と言われたエピソードを明かした。
MEGUMIが「何が違うか自覚しているか」と問いかけると、牧野は「最初の肌と陰影」と即答。これに対しMEGUMIは「塗りすぎているかも」と前置きしつつ、「ファンデーションは顔の中心部だけに、少ない量を広げてグラデーションにするといい」と具体的にアドバイス。その的確さに、牧野は思わず「先生だ」と感激していた。
続いて岡村は、「今日は自分でメイクしてきたので、いらないところを教えてほしい」と相談。MEGUMIは「オレンジのチークの方が似合いそう」と提案し、「鼻の中心までチークを入れてあげると、もっとよくなる」と続けて助言。最後に「あとはいい感じ」と太鼓判を押され、岡村はほっとした表情を見せた。
三人目の櫻井は「化粧水や乳液など、色々やらない方がいいのかなと最近思い始めている」とスキンケアの悩みを告白。これにMEGUMIは「“やらない方がいい”は無い」と即答し、「自分に適切な栄養素・成分を入れれば入れるほど、変わる」と断言。さらに「やらないとくすむ」「水分が足りなくなる」「乾燥が悪の根源」と名言を連発し、ゲストを唸らせた。櫻井も「乾燥肌なので水分を浸透させていきます」と前向きな姿勢を見せた。
話題はライブ中のメイクへ。ゲストの三人はライブ中も最終日以外は自分でメイクをしているという。MEGUMIが「ライブ用のメイクは、今日と違う？」と尋ねると、岡村は「変わり映えがない」「普段とライブのメイクが変わらない」悩みを明かす。そんな岡村だが、実は一つだけ“譲れないこだわり”があるという。その徹底ぶりに、MEGUMIも「めちゃきれい」と思わず称賛していた。
【写真】切実な悩みを相談するモー娘。メンバー
『MEGUMIママのいるBar』は、MEGUMIがBarのママとして豪華なお客様とお酒を片手に恋愛・美容・仕事ここだけの話を語り合うトーク番組。まず、「自分でメイクするとかわいくない」と悩みを打ち明けたのは牧野。過去にフェンシングの太田雄貴の娘から、グッズにプリントされた自身の写真と本人を見比べられ、「全然顔が違う」と言われたエピソードを明かした。
続いて岡村は、「今日は自分でメイクしてきたので、いらないところを教えてほしい」と相談。MEGUMIは「オレンジのチークの方が似合いそう」と提案し、「鼻の中心までチークを入れてあげると、もっとよくなる」と続けて助言。最後に「あとはいい感じ」と太鼓判を押され、岡村はほっとした表情を見せた。
三人目の櫻井は「化粧水や乳液など、色々やらない方がいいのかなと最近思い始めている」とスキンケアの悩みを告白。これにMEGUMIは「“やらない方がいい”は無い」と即答し、「自分に適切な栄養素・成分を入れれば入れるほど、変わる」と断言。さらに「やらないとくすむ」「水分が足りなくなる」「乾燥が悪の根源」と名言を連発し、ゲストを唸らせた。櫻井も「乾燥肌なので水分を浸透させていきます」と前向きな姿勢を見せた。
話題はライブ中のメイクへ。ゲストの三人はライブ中も最終日以外は自分でメイクをしているという。MEGUMIが「ライブ用のメイクは、今日と違う？」と尋ねると、岡村は「変わり映えがない」「普段とライブのメイクが変わらない」悩みを明かす。そんな岡村だが、実は一つだけ“譲れないこだわり”があるという。その徹底ぶりに、MEGUMIも「めちゃきれい」と思わず称賛していた。