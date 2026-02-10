ダイアモンド☆ユカイ、喉の腫瘍除去手術を報告「無事戻ってまいりました」 順調に回復、3月のステージへ【コメント全文】
ロックシンガー・俳優のダイアモンド☆ユカイが、喉の腫瘍除去手術を受け、退院したことが10日、明らかになった。所属するサンミュージックプロダクションが発表した。
【写真】「顔が幸せ過ぎてまーす」妻と行きつけのうどん屋で食事を楽しんだダイアモンド☆ユカイ
同社は「この度、弊社所属のダイアモンド☆ユカイは、1月26日に喉の腫瘍除去手術を受け、28日に無事退院いたしましたことをご報告いたします。術後は医師の指示のもと、約1週間の安静期間を経て、現在は順調に回復しております」と伝えた。
3月14日・15日のロッキンミュージカル『シン・シャドウブラウン＆ブラックパイレーツの冒険 PartII』（東京・有楽町・I’M A SHOW）は予定通り実施する。
ダイアモンド☆ユカイは、1962年東京都生まれ、さいたま市育ち。86年に「RED WARRIORS」のボーカルとしてデビュー。解散後は、音楽活動を中心に、舞台やテレビ、ラジオ番組などで幅広く活躍する。
■ダイアモンド☆ユカイ コメント全文
この度、ダイアモンド☆ユカイは、1月26日に喉の腫瘍除去手術を受け、28日に無事戻ってまいりました。
術後は医師の指示のもと、約1週間 -沈黙の七日間。歌えない、喋れない、吠えられない。
ロッカーにとっては、なかなかの修行期間でしたが、現在は問題なく回復しております。
思えば、生まれついての不器用で自己肯定感も低かった冴えない少年に、天がくれた唯一にして最大の武器が「声」でした。
その声がロックンロールの光に包まれた瞬間、ダイアモンド☆ユカイが誕生しました。
これからの人生の第四コーナーをこの声で、全力で歌い切るため、今回、腫瘍摘出手術に踏み切りました。
守るために切る。
歌うために黙る。
それもロックです。
【写真】「顔が幸せ過ぎてまーす」妻と行きつけのうどん屋で食事を楽しんだダイアモンド☆ユカイ
同社は「この度、弊社所属のダイアモンド☆ユカイは、1月26日に喉の腫瘍除去手術を受け、28日に無事退院いたしましたことをご報告いたします。術後は医師の指示のもと、約1週間の安静期間を経て、現在は順調に回復しております」と伝えた。
3月14日・15日のロッキンミュージカル『シン・シャドウブラウン＆ブラックパイレーツの冒険 PartII』（東京・有楽町・I’M A SHOW）は予定通り実施する。
■ダイアモンド☆ユカイ コメント全文
この度、ダイアモンド☆ユカイは、1月26日に喉の腫瘍除去手術を受け、28日に無事戻ってまいりました。
術後は医師の指示のもと、約1週間 -沈黙の七日間。歌えない、喋れない、吠えられない。
ロッカーにとっては、なかなかの修行期間でしたが、現在は問題なく回復しております。
思えば、生まれついての不器用で自己肯定感も低かった冴えない少年に、天がくれた唯一にして最大の武器が「声」でした。
その声がロックンロールの光に包まれた瞬間、ダイアモンド☆ユカイが誕生しました。
これからの人生の第四コーナーをこの声で、全力で歌い切るため、今回、腫瘍摘出手術に踏み切りました。
守るために切る。
歌うために黙る。
それもロックです。