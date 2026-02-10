東方神起、“伝説”雨の日産スタジアムライブ写真公開 20th Anniversary Film収録楽曲一部発表
東方神起の20th Anniversary Film『IDENTITY』が、20日に全国公開される。それに先立って、新場面写真が2点公開された。
【ライブ写真】20周年を迎えてファンへの思いを全身で表現する東方神起
2025年に日本デビュー20周年を迎えた東方神起。本作は、2011年の再始動以降、2011年アルバム『TONE』発売から2025年開催の20th Anniversary LIVE TOUR 『ZONE』にかけて、新たに編集されたドキュメンタリーとLIVEパフォーマンス映像、映画のために収録したユンホとチャンミンのインタビューで紡がれ、前人未到の領域を歩み続けてきた東方神起の“IDENTITY”に迫る作品となっている。
そんな20年分の膨大な映像の中から、「Begin 〜Again Version〜」「東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜」「東方神起 LIVE TOUR 〜Begin Again〜 Special Edition in NISSAN STADIUM」「東方神起 LIVE TOUR 2017 〜Begin Again〜」がフル収録されていることが発表された。
2025年に行われたLIVEツアー『ZONE』でのパフォーマンス映像中に挟まる、2人が再始動した2017年のLIVEツアー『Begin Again』と伝説となった雨の日産スタジアムの映像の3つのライブから新場面写真が解禁された。再始動にあたって、2人を待ち続けたファンへ心を込めて歌う「Begin Again Special Edition in NISSAN STADIUM」の写真、2025年の20周年を迎えてファンへの思いを全身で表現する2025年の最新ツアーの写真という東方神起が歩んできた道程を感じられる2枚となっている。
26年4月25日、26日には自身３度目・海外アーティスト最多となる日産スタジアム公演『東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜』を開催する東方神起。日本デビュー20周年イヤーの集大成となる。
