『ばけばけ』ヘブンの提案について話し合う 第93回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第93回（11日）の場面カットが公開されている。
前回は、登校するヘブン（トミー・バストウ）を迎えに来た錦織（吉沢亮）。松江中学の校長になり、ヘブンと島根の教育を盛り上げると意気込む。数日後、トキ（高石あかり）とヘブンは、松江を離れ熊本に行くことを説明しに、タエ（北川景子）、勘右衛門（小日向文世）の元を訪れる。トキが反対する中、ヘブンの話を聞いたタエと勘右衛門の反応は？一方、錦織は江藤（佐野史郎）からある報せを受ける。
今回は、松江を離れたいと錦織（吉沢亮）に告げたヘブン（トミー・バストウ）。翌朝、迎えの時間を過ぎても現れない錦織に、ヘブンは不安をおぼえる。そんな中、やっと現れる錦織。出迎えたトキ（高石あかり）とヘブンは、錦織の姿に驚く。一方、タエ（北川景子）、勘右衛門（小日向文世）、三之丞（板垣李光人）は熊本に行きたいヘブンの提案について話し合う。タエと勘右衛門の話は、次第にトキの様子に変わっていく。
