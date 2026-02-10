ロリーサ・トーランドホールさん。写真はフェイスブックに投稿されたもの/Courtesy Mario Hall

（CNN）米サウスカロライナ州コロンビア在住のマリオ・ホールさんが、母親であるロリーサ・トーランドホールさん（61）の姿を最後に見たのは、動画や音声の通話アプリ「フェイスタイム」でペッパーステーキの作り方を教わったときだった。

オハイオ州ダブリンの自宅のキッチンで、母親はコンロのそばに携帯電話を立てかけ、ホールさんがフライパンを見られるようにしていた。

「ペッパーステーキが食べたかったけれど、作り方が分からなかった。小さい頃に母がよく作ってくれていた料理の一つだった」とホールさんは先週CNNに語った。「そうしたら母が『じゃあ、フェイスタイムで一緒に作ろう』と言ってくれた」

ライスに着手するタイミングで、母は息子に「もう手伝う必要はないね」と言い、通話を終えた。それが最後の会話になった。

この翌朝、2024年3月25日、トーランドホールさんは恐ろしい詐欺に巻き込まれ、射殺された。ウーバーのドライバーをしていたトーランドホールさんは、オハイオ州サウスチャールストンに荷物を受け取りに出向いていた。家主が脅迫電話を受けていたことなど知るよしもなかった。

トーランドホールさんが窃盗のためにやってきたと思い込んだ家主は、自宅の私道で拳銃を突きつけ、後ずさりしながら命乞いをしたトーランドホールさんを射殺した。

ウィリアム・ブロック被告（83）は今週、トーランドホールさんの殺害などの罪で禁錮21年から終身刑を言い渡された。事件は、人工知能（AI）によって加速する音声詐欺の増加を反映しており、オンライン詐欺や電話詐欺がときに凶悪な結果をもたらしかねないことを物語っている。

ホールさんは涙をこらえながら、「彼女は何よりもまず母であり、そして親友でもあった」と声明を読み上げた。「この出来事は家族全員を打ち砕いただけでなく、私の心に埋めることのできない穴を残した」

気づかぬうちにうそに引き込まれる

当局によると、銃撃事件当日、トーランドホールさんはウーバーアプリでブロック被告の自宅から荷物を受け取るよう依頼を受けていた。被告にかかってきていた詐欺電話のことや、同じ詐欺師が自身を被告の自宅に呼び出したことについては知らなかったという。

ブロック被告は、孫が危ない状況にあると主張する男から脅迫電話を受けていた。男は被告の自宅にくる運転手に1万2000ドル（約180万円）を渡すよう要求していた。

トーランドホールさんが到着すると、ブロック被告は家の外で銃を突きつけ、離れようとするトーランドホールさんに6発発砲した。弁護士は正当防衛だと主張したが、検察はトーランドホールさんが銃を所持しておらず、脅威を与えていなかったと反論した。

この悲惨な場面は、トーランドホールさんのドライブレコーダーに記録されていた。

ホールさんが母親の死因について詳細を知ったのは約1週間後、モンゴメリー郡保安官事務所から銃撃の映像を見せられた時だった。

詐欺師は捕まっていない

先月の裁判でブロック被告は、孫が事故に遭い保釈金が必要だと告げる電話を受けたと証言した。事件番号を書きとめるように言われ、孫によく似た声の人物と話したという。

しかし、孫がどんな車に乗っているか尋ねたところ、フォードのピックアップトラックだと答えたため、うそだと分かった。孫が乗っていたのはセミトレーラーだったからだ。

被告が詐欺師たちの動機を問いただし始めたところ、電話の主は被告を怒鳴りつけ、殺害予告までしてきたという。

捜査当局は詐欺師に関する情報を公開しておらず、2年近く経った現在もこの事件の逮捕者は出ていない。

ウーバーの広報担当者は、銃撃事件発生から数週間後、CNNに対し、トーランドホールさんにブロック被告の自宅へ配車を依頼した個人のアカウントを凍結したと述べた。