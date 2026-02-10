富山県射水市出身の落語家・立川志の輔さんが、中心となって作った楽曲「とやま寿司（すし）のうた」を、県のブランディング戦略「寿司といえば、富山」に活用してもらおうと、県庁で６日、新田知事と意見交換した。

ホタルイカやシロエビなど四季のすしネタを盛り込み、「こんなにうまくて きのどくな 北陸 富山は すしの県」と歌い上げるこの曲は、志の輔さんが「寿司といえば、富山」を後押しすべく発案。自ら作詞し、富山市出身のピアニスト・友井賢太郎さんが作曲を手がけ、射水市出身のテノール・オペラ歌手、澤武紀行さんが歌う。昨年８月、志の輔さんが座長を務める公演「越中座」で披露され、１２月にＣＤ化された。

新田知事との意見交換で志の輔さんは「富山湾は天然のいけす。順番に魚を並べるだけで詞が完成した」と笑いを誘い、「県中のお寿司屋さんで、開店と同時に曲を流してもらえたらうれしい」と夢を語った。

県は６日から、すしのオブジェがベルトコンベヤー上で回る富山空港の手荷物受取所で、この曲を映像付きで流している。富山駅前の「マルート」１階「ＭＡＲＸ」と、県のアンテナショップ「日本橋とやま館」（東京都中央区）でのＣＤ販売も始まった。

新田知事は「富山の誇る才能が三つ合わさり、素晴らしくそしてユニークなＣＤが出来たことをとてもうれしく思う。色々なシーンで活用したい」と期待を込めた。