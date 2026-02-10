「たべっ子どうぶつ」テーマカフェが東京・大阪・愛知で開催 地域限定のどうぶつさんメニューも登場
お菓子メーカー「ギンビス」のビスケット「たべっ子どうぶつ」をテーマにした期間限定カフェ「たべっ子どうぶつLAND CAFE」が、大阪・東京・愛知で順次オープンする。大阪は12日（木）から3月29日（日）まで。
昨年開催された体験型屋内イベント「たべっ子どうぶつLAND」がテーマカフェとなって登場。どうぶつさんたちの表情がそのまま楽しめるハンバーガーをはじめ、高さ約35cmのロングパフェや地域限定メニューなどが取り揃えられる。
前回好評につき再登場となるハンバーガーがプレートセットになった「とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート」（1980円）は、らいおんくん・さるさん・うさぎさん・ひよこさんの全4種で、オリジナルソース、スイートチリソース、アボカド＆にんにく醤油、てりやきソースと異なる味が楽しめる。
同じく再登場の「シェアして食べよう！きりんさんのロングパフェ」（3880円）は、高さ約35cmの大きさが特徴。うさぎさんのバニラアイスがトッピングされた「うさぎさんのとろけるしあわせクレープ」（1580円）もラインアップする。
地域限定のメニューは、大阪で「さるさんとかばさんのふわふわフルーツサンド」（1580円）、東京で「ひよこさんとぞうさんのふわふわチョコバナナサンド」（1580円）、愛知で「ねこさんとわにさんのふわふわあんバターサンド」（1580円）が販売される。
ドリンクは、ラテアートが楽しめる「どうぶつさんのホッとカフェラテ」（らいおんくん、きりんさん、ひよこさん 880円）や、「まんまるおかおのフルーツ・オレ」（うさぎさん、ねこさん、さるさん 980円）、どうぶつさんのカラーをイメージした「どうぶつさんのカラフルドリンク」（880円）がお目見えする。
オリジナルグッズは、「マグネットバッジ」（ランダム全10種 500円）や「おかおいっぱいいっぱいミニ巾着」（ランダム全56種 500円）、「2WAYタンブラー ビスケット」（2800円）などの他、「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」から「たべっ子どうぶつ 実写ぬいぐるみキーチャーム らいおん」（1500円）も販売される。
公式サイトから事前予約（1人につき660円）をして、フード&ドリンクメニューを注文すると「オリジナルラテアート風ステッカー」がもらえる。さらにフード&ドリンク、またはグッズを税込2000円購入ごとに「実写4カットステッカー（ランダム全9種）」の特典がつく。
「たべっ子どうぶつLAND CAFE」は、BOX cafe&spaceの天王寺MIO店にて2月12日（木）から3月29日（日）まで、GEMS渋谷で2月19日（木）から4月5日（日）まで、グローバルゲート名古屋2号店で2月19日（木）から3月29日（日）まで開催。公式サイトで事前予約を受け付けている。価格は税込み。
(C)ギンビス