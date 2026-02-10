お菓子メーカー「ギンビス」のビスケット「たべっ子どうぶつ」をテーマにした期間限定カフェ「たべっ子どうぶつLAND CAFE」が、大阪・東京・愛知で順次オープンする。大阪は12日（木）から3月29日（日）まで。

「たべっ子どうぶつLAND CAFE」大阪・東京・愛知で開催

昨年開催された体験型屋内イベント「たべっ子どうぶつLAND」がテーマカフェとなって登場。どうぶつさんたちの表情がそのまま楽しめるハンバーガーをはじめ、高さ約35cmのロングパフェや地域限定メニューなどが取り揃えられる。

前回好評につき再登場となるハンバーガーがプレートセットになった「とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート」（1980円）は、らいおんくん・さるさん・うさぎさん・ひよこさんの全4種で、オリジナルソース、スイートチリソース、アボカド＆にんにく醤油、てりやきソースと異なる味が楽しめる。

同じく再登場の「シェアして食べよう！きりんさんのロングパフェ」（3880円）は、高さ約35cmの大きさが特徴。うさぎさんのバニラアイスがトッピングされた「うさぎさんのとろけるしあわせクレープ」（1580円）もラインアップする。

シェアして食べよう！きりんさんのロングパフェ（3880円）

うさぎさんのとろけるしあわせクレープ（1580円）

地域限定のメニューは、大阪で「さるさんとかばさんのふわふわフルーツサンド」（1580円）、東京で「ひよこさんとぞうさんのふわふわチョコバナナサンド」（1580円）、愛知で「ねこさんとわにさんのふわふわあんバターサンド」（1580円）が販売される。

＜東京限定＞ひよこさんとぞうさんのふわふわチョコバナナサンド（1580円）

＜愛知限定＞ねこさんとわにさんのふわふわあんバターサンド（1580円）

＜大阪限定＞さるさんとかばさんのふわふわフルーツサンド（1580円）

ドリンクは、ラテアートが楽しめる「どうぶつさんのホッとカフェラテ」（らいおんくん、きりんさん、ひよこさん 880円）や、「まんまるおかおのフルーツ・オレ」（うさぎさん、ねこさん、さるさん 980円）、どうぶつさんのカラーをイメージした「どうぶつさんのカラフルドリンク」（880円）がお目見えする。

どうぶつさんのホッとカフェラテ（880円）

まんまるおかおのフルーツ・オレ（980円）

どうぶつさんのカラフルドリンク（880円）

オリジナルグッズは、「マグネットバッジ」（ランダム全10種 500円）や「おかおいっぱいいっぱいミニ巾着」（ランダム全56種 500円）、「2WAYタンブラー ビスケット」（2800円）などの他、「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」から「たべっ子どうぶつ 実写ぬいぐるみキーチャーム らいおん」（1500円）も販売される。

「マグネットバッジ」（ランダム全10種 500円）、「おかおいっぱいいっぱいミニ巾着」（ランダム全56種 500円）、「たべっ子どうぶつ 実写ぬいぐるみキーチャーム らいおん」（1500円）、「2WAYタンブラー ビスケット」（2800円）

公式サイトから事前予約（1人につき660円）をして、フード&ドリンクメニューを注文すると「オリジナルラテアート風ステッカー」がもらえる。さらにフード&ドリンク、またはグッズを税込2000円購入ごとに「実写4カットステッカー（ランダム全9種）」の特典がつく。

【事前予約者限定特典】オリジナルラテアート風ステッカー(C)ギンビス

【フード&ドリンク／グッズ購入特典】実写４カットステッカー（ランダム全9種）(C)ギンビス

「たべっ子どうぶつLAND CAFE」は、BOX cafe&spaceの天王寺MIO店にて2月12日（木）から3月29日（日）まで、GEMS渋谷で2月19日（木）から4月5日（日）まで、グローバルゲート名古屋2号店で2月19日（木）から3月29日（日）まで開催。公式サイトで事前予約を受け付けている。価格は税込み。



(C)ギンビス