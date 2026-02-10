『ViVi』のタイアップ誌面への掲載権がプライズ 17LIVE、「『ViVi』タイアップページに出演しよう2026」を開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が9日より、ファッション誌『ViVi』(講談社)への掲載権を懸けたイベント「『ViVi』タイアップページに出演しよう2026」を開催している。
「『ViVi』タイアップページに出演しよう2026」
○『ViVi』のタイアップ誌面への掲載権
「『ViVi』タイアップページに出演しよう2026」は、「17LIVE」で認証契約している女性ライバーで、18歳以上34歳以下(イベント終了日までに)であれば、誰でも参加が可能。上位に入賞したライバーの中から、見事最終誌面掲載審査で選ばれた5名のイチナナライバーには、『ViVi』のタイアップ誌面への掲載権が贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
