Ë§º¬µþ»Ò¤Î¡É¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¡É¤ÊÂçÃÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢²ÆÈÁ¤è¤êÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ä¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¼ø¾Þ¼°
¡È¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡É¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×
¡Ö»ä¤Ï¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
£²·î£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆüËÜ±Ç²è¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¶¨²ñ¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ø2026Ç¯ Âè50²ó¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¡Ù¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯¡¢Âç³èÌö¤·¤¿ÇÐÍ¥¿Ø¤¬ÅÐ¾ì¡£
Ë§º¬¤Ï¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎÀïÁ°ÆüËÜ¤òÉñÂæ¤ËÄë¹ñ³¤·³Ãæ°Ó¤È¤½¤ÎºÊ¤Î¿·º§À¸³è¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ç°¦¤é¤·¤¤ºÊ¤Î¤Ê¤ÄÈþ¤ò±é¤¸¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎË§º¬¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤ÈÂÀ¤â¤â¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¿¤Ã¹õ¡È¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡É¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¤È¤Ï180ÅÙ°ã¤¦¡¢Âç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é12Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ê£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´³»Ù¤â°ì¼þ¤·¤Æ¡¢º£°ìÅÙ¡¢½é¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ë§º¬¤ÏÃÅ¾å¤Ç¤³¤¦´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÆ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿²ÆÈÁ¡Ê34¡Ë¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤¤¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡ÖÎ¾ºîÉÊ¤È¤â¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤Û¤ó¤È¤Ë½Ð°©¤¤¤Ë´¶¼Õ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£²ÖÂ«Â£Äè¤Ë¤Ï¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬¡Á¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¡£²ÆÈÁ¤è¤ê¤âÇÉ¼ê¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¤¶¤ï¤á¤¤¤¿¡£
¡Ö°ì¸Ä»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¡¢²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢ËÜÅö¤ËÀÎ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢Æ±À¤Âå¤Ç¹¥¤¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ì¡¢²ÆÈÁ¤µ¤ó¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¥É¥é¥Þ¤Î½é¤á¤Ë¸À¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥â¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÝÆâ¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¤È²ñ¾ì¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃÝÆâ¤¬Â³¤±¤ë¤È¡¢²ÆÈÁ¤Ï¡¢
¡Ö¤¦¡Á¤ó¡×
¤È¡¢ÊÖÅú¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼õ¾Þ¼Ô¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤â¼ÂÎÏ¼ÔÂ·¤¤¡£º£Ç¯¤âÂç¤¤¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£