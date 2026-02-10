2027年W杯オーストラリア大会 日程が発表されたプール戦3試合を占う

ラグビーワールドカップ（W杯）2027オーストラリア大会の試合日程が2月3日に発表された。出場国が20から24へと拡大された祭典は、10月1日、パースでのホスト国オーストラリアと初出場の香港（世界ランキング23位）の対戦で幕を開ける。注目の日本代表は、プール戦（E組）で10月3日にサモア（ニューカッスル）、9日にフランス（ブリスベン）、15日にアメリカ（アデレード）と戦い、決勝トーナメント進出を目指す。日程発表を受けて同日にはエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）が都内で会見。前日2日には代表候補選手55人、そして今夏までの代表戦日程（一部）も発表された。“W杯プレ・イヤー”が動き始める中で、大会日程の確定で日本代表の課題、そしてプール戦3試合をどう戦い、勝ち抜くかも見えてきた。（文＝吉田 宏）

◇ ◇ ◇

勝負の舞台は整った。プール戦（1次リーグ）と決勝トーナメントの日程、カード確定で見えてきた桜のジャージーの挑戦は、3大会連続の対戦となるサモアとの激突からスタートする。

「W杯の日程発表というのは、我々にとってはそれを受け入れるためのものだと思う。詳細が分かったので、自分たちがこれからフォーカスしていかなければいけないこと、どうゲームへ向けての準備をしていくかに注力することになる。W杯というのは、すべてに対してベストの状態で準備を整えて臨まないといけない。そこには開催都市に馴れること、試合会場に馴れること、そして様々な情報を集めていくことも含まれます」

日程発表後の会見で、エディーはこう意気込みを語った。出場枠が24へ拡大され、新たなフォーマットで迎えるW杯。この変化が、日本代表がいかに戦い、決勝トーナメントに進めるかにも影響する。先ずは日本代表のプール戦日程を紹介しておこう。

【W杯プールE・日本代表試合日程】

■第1戦 10/3 12:15（日本時間10:15）

サモア（世界ランク20位）

7勝12敗／ニューカッスルスタジアム（収容3万人）

■第2戦 10/9 18:45（日本時間17:45）

フランス（世界ランク4位）

0勝1分13敗／ブリスベンスタジアム（収容5万2500人）

■第3戦 10/15 20:00（日本時間18:30）

アメリカ（世界ランク16位）

12勝1分13敗／アデレードオーバル（収容5万3000人）

※世界ランクは2月9日現在、日本は12位

プール戦を勝ち抜いたチームが決勝トーナメントに進出する大会方式は従来と変わらないが、プール各組が5チームから4チームに1減、プール自体は4組から6組に増えたことで、各組2位以上と3位の中の成績上位4チームが決勝トーナメントに進むことになる。日程、会場が確定したことで、日本代表がどう勝ち上がるか、そして課題もさらに具体性を帯びてきた。日本はプール戦3試合全てを中5日で戦う日程だ。これは、日本代表にとっては2023年の前回大会（フランス）の平均「中8.3日」から3日、ホスト国だった19年大会の「中7.0日」からも2日短い試合間隔になる。

参加国の多くが同じように中5〜7日で戦うこと、そしてプール戦が3試合へ減少したことによる体力的な負担の軽減も踏まえると、中5日もやむを得ないことかも知れない。2015年大会での、南アフリカ戦から決勝トーナメント進出を懸けたスコットランド戦までの中3日に比べれば、エディーが会見で「かなり平等になってきている」と評しているように常識的な試合間隔ではあるが、日本にとっては、やはり勝敗にも影響し兼ねない懸念材料を孕んだ日程でもある。

第1戦サモア→第2戦フランスは超タフな7日間に

先ず、中5日での戦いが概ねどんなスケジュールで進められるかを確認しておこう。試合翌日は、通常コンディショニング優先のオフ、もしくはアクティブレストとなりプールセッションなど体を軽く動かす程度のメニューになる。次戦会場への移動日を差し引くと準備時間は3日間になるが、試合前日はリハーサル（キャプテンズラン）のため本格的な練習ではないと考えると、次戦への準備は実質2日しかないことになる。試合翌日の“オフ”に次戦会場の都市へ移動する“裏技”で3日の練習時間を捻出することは出来るが、選手にコンディション上の負担も掛かることになる。

この日程には、オーストラリア特有の地理的な難しさもある。前回この国でW杯が開催された2003年の経験を振り返ると、どうしても都市間の距離があるため飛行機での移動になり、ドア・トゥ・ドアで半日ないしそれ以上の時間が費やされることになった。27年の日本代表の試合日程を見ると、プール戦最長の移動になるのはフランス戦からアメリカ戦へ向けたブリスベン―アデレードの2000kmだ。札幌―鹿児島に匹敵する移動になる。

西部パースでの試合ほどの遠距離ではなく、3試合が東部ベースの試合会場にまとまっているのはポジティブ材料と考えてもいいだろう。だが、エディー自身も「ブリスベン―アデレードは移動距離もある。この長距離移動に関しては準備が必要になると感じている」と指摘するように、移動の負担は考える必要があるだろう。チームにはチャーター機での移動などの選択肢もあるだろうが、大所帯でバスによるホテル―空港の繰り返しと気圧が変化する空路の移動は、どうしても時間と消耗というネガティブな影響はあるだろう。

中5日で移動していく日程で勝敗に最も影響する可能性があるのは、やはり負傷した選手、体調を落とした選手の次戦へ向けた準備時間が不十分なことだ。昨秋のヨーロッパ遠征でも負傷者の数が目についた日本にとっては、選手のコンディショニングが重要な課題としてクローズアップされることになりそうだ。日本代表の対戦スケジュールを見ると、大会でもトップクラスのフィジカリティーを武器として、怪我や消耗のリスクのあるサモアと戦い、中5日でE組最強の相手フランスと相まみえる。プール戦の勝負どころとなる、かなりタフな7日間を強いられることになる。

プール戦個々の試合に更に踏み込んで考えてみると、日本代表は具体的にどう戦うべきだろうか。会見に同席した永友洋司チームディレクター（TD）は「（開幕戦を）フランスとやれたらなとも思いました」と語っていたが、これは2015年大会の初戦で南アフリカを倒したことを踏まえての発言だ。最初に最強の相手に挑むことで、チームにとってはターゲットが明確化して、集中力を高めて準備を加速していける。対戦相手側を見ると、強豪であればある程、決勝トーナメントなどの先読みをしてしまうなど、日本戦にフォーカスし切れない要素もある。

その一方で、フランスにとっては、2015年大会で南アフリカが躓いた“ミス”と同じ轍は踏まないはずだ。しかも日本は、22年シーズン以降4度戦い（日本の4敗）、今年7月にも対戦する相手だ。過去の4試合、そしておそらく今夏も名将ファビアン・ガルティエが指揮を執ることもあり、日本代表やエディーが、どう仕掛けてくるかは頭の中にインプットされているはずだ。日本代表は、エンジンが完全にかかり切っていない相手の足元を掬うようなゲームよりも、むしろ真っ向勝負でどこまで戦えるか、そして知将としても知られるエディーならではの、フランスチームに「いつもと違う」という不安感を与えるような心理戦も含めた揺さぶりをかけるゲームが必要だろう。

カレンダー順にプール戦を見ていけば、初戦の相手サモアには2014年以降は5勝1敗と大幅に勝ち越し、現在2連勝中だ。先に触れたようにフィジカルが強みで、シンプルに真っ向勝負を仕掛けてくるのが伝統のスタイルだ。エディーは3日の会見で、「100％以下の状況で臨むことは有り得ない」と、この開幕戦をフルスロットルで戦う意気込みを明言したが、2つの理由で正解だろう。1つは、指揮官が指摘する通り、初戦から勝ちに行くことでチームを勢いづかせて、“短期決戦”となったプール戦を突破したいためだ。そしてもう一つは、プール戦3試合の中で、サモア戦こそが決勝トーナメント進出のキーになるからだ。

チーム内では、W杯のような舞台で必要以上の勝ち星の計算は避けるべきものだが、プール戦では2位を確保出来れば決勝トーナメント進出がほぼ決まる。割り切って考えれば、日本はE組最強と目されるフランスに敗れても、残るサモア、アメリカに勝てばプール戦勝ち抜けが確定する公算だ。

日本に初戦でサモアを倒す実力があれば、フランスに敗れたとしても最終戦でアメリカに勝つのは難しいことではない。2月9日現在の世界ランクでアメリカは16位。サモアの20位よりランキングでは上だが、日本は昨年の対戦まで4連勝中と優位に立つ。サモアとアメリカの力関係でも、過去の実績、選手個々のフィジカルや経験値、スキルなどを踏まえても、多くの面でサモアの実力が上なのは20か月後も大きく変わらないだろう。

このような観点でプール戦を考えると、エディーが明言したサモア戦必勝は戦略的に重要な意味を持つ。大袈裟にいえば、サモア戦勝利がプール戦における最重要ポイントと考えて準備を進めていいだろう。

フランス戦を“捨て試合”にするという選択は…

フィジカルゲームでは手を焼くサモアだが、真っ向勝負で挑んできてくれることは的が絞りやすいために、日本にとっては戦い易い相手でもある。ここ数シーズンの対戦成績も、現在の力関係を明確に物語っている。警戒するポイントがあるとすれば、代表資格取得の規約変更により、サモアに出自があるニュージーランド等の強豪国代表経験者が、W杯で祖国代表にシフトチェンジしてくる可能性が残されていることだろう。エディーも「W杯のメンバーが全く別のチームになるという可能性は頭の中に置きながらサモアを見ていきたい」と指摘する。

サモア戦のゲームプランを考える上では、昨夏のパシフィックネーションズカップ（PNC）トンガ戦にヒントがある。同じ南太平洋ポリネシアの島国同士でフィジカルを武器にしたラグビースタイルも似通っている。そのトンガに対して、日本はゲームメーカーのSO李承信（コベルコ神戸スティーラーズ）が、キックを駆使してエリアゲームで優位に立ち、同時に横幅を使ったオープン展開で巨漢揃いの相手を縦横に動かし体力を奪って62-24と圧倒した。この戦い方はサモアだけではなく3戦目で当たるアメリカに対しても十分に威力を発揮するはずだ。サモア、アメリカ相手には、体力を消耗させて終盤に走り勝つ日本の伝統的なスタイルでゲームを優位に進めるだろう。

第2戦の相手フランスは、誰もが認めるプールE最強の相手。日本が未だ未勝利の相手は、サモアをも上回るフィジカリティーに加えて、ボールを手にすれば定石に囚われない創造的かつ奔放なアタックを仕掛けてくる。大会日程発表直後の2月5日には、ヨーロッパ最強を争う「6か国対抗」で、当時世界ランク4位のアイルランドを36-14で倒したが、接点のバトルで優位に立ち、残り20分近くまで相手にトライを許さない力強さを印象づけた。アタック面でも、今や世界トップクラスのフィニッシャーに成長するWTBルイ・ビエル＝ビアレを軸に、一気にチャンスを切り開く決定力を披露。従来の主力数人をメンバーから外しながら、攻守に前シーズンより磨きが掛かったラグビーを見せた。

日本代表もフランスとの直近4シーズンでの対戦（3戦全敗）では、局面でのバトルでなんとか対抗出来ても、密集周辺やライン防御を崩されてスコアされるケースを連発させた。昨秋のテストシリーズでは、従来以上にキックを積極的に使う戦術に取り組んできた日本代表だが、フランス戦ではビエル＝ビアレら決定力抜群のアウトサイドBKへ安易にボールを渡すのは致命傷に成り兼ねない。そのため、サモア、アメリカ戦以上にポゼッション（ボール保持）を高め、状況を判断しながらエリアゲームをしていく必要があるだろう。そこに、エディーが得意とする相手の意表を突くような戦術が組み込まれれば“定石”が動くような戦いになるのだが。

繰り返しになるが、この2チームとの戦いで、中5日は準備期間として十分とは言い難い。サモア戦へ向けた準備段階で、既にフランス戦用のメンバーでの準備を進める“ダブルチーム”というプランもある。これは実際に日本代表が2007年W杯で導入したもので、優勝候補オーストラリアとの第1戦と、必勝を期したフィジーとの第2戦でメンバーを大きく変えて戦っている。だが、結果としてはオーストラリアに大敗して、フィジーにも敗れて結果を残せなかった。現状での「ふんだん」とは言えない選手層も踏まえれば、フランス戦を“捨て試合”にすることが選手に与える心理的な影響などリスクが大きすぎる。サモア、フランスのゲームを1つのユニットとして、7日間で160分間をベストメンバーで突破するプランが現実的だろう。

勿論、対サモア、対フランスに適したメンバー数人の入れ替えはあるとしても、ベースとなる最強布陣で2試合を戦うイメージで臨むべきだろう。サモアを倒した勢いと、知将エディーの戦略でどこまで現世界ランク4位を慌てさせることが出来るかが見ものになる。パワー勝負を挑んでくるサモアとの80分で負傷離脱をどれだけ回避出来るか、そして痛んだ選手の穴埋めをしっかりと補填出来るかという選手層の充実も課題になる。選手層はエディージャパンが始動した2024年から重要な課題だが、指揮官はW杯へ向けて、こんな現状認識を語っている。

「W杯で戦うには、どのポジションも最低3人スタメンでプレー出来て、我々のゲームプランを80分間戦える選手を揃える必要がある。例えば10番（SO）に関しては、まだそこまで選手層に厚みがない。そこを、これからどうしていくかが重要です」

サモアとの開幕戦からフランス戦の2試合については、最上のシナリオとしては2勝全勝、もしくはランキングと過去の戦績を踏まえてフランスへの1敗で乗り越えられれば上出来だろう。残るアメリカ戦は、実力、実績ではプール“最弱”の相手にしっかりと勝ち切って、決勝トーナメントに進むことが出来るはずだ。

今後の注目は代表選考…“選外”からアピールする選手は出てくるか

3日に確定したプール戦試合会場についても触れておこう。サモアと“開幕戦”を行うニューカッスルは、シドニーから海岸沿いに160km北に位置する都市で、エディーによると「オーストラリアの中でも非常にラグビーが盛んな場所」だという。スタジアムは、通常リーグラグビーを主にサッカー・Aリーグの開催が中心だが、スーパーラグビー・ワラタスが主催ゲームを行うなど15人制の試合開催の実績もある。座席数3万人とミッドクラスのフットボールスタジアムで、観戦するには臨場感のある最適の規模だろう。

フランス戦の会場は通常「サンコープスタジアム」と呼ばれる、スーパーラグビー・レッズの本拠地。ブリスベン中心地から徒歩で行ける位置にあり、2003年W杯を始めスーパーラグビー等の取材で何度も訪れたが、5万席を超える収容力を持ちながらコンパクトな設計により巨大スタジアムの中では観戦し易いのも特徴だ。アメリカ戦が行われるアデレード・オーバルは、クリケットの殿堂で、ブリスベン同様5万席超のキャパシティを誇る。町の中心部からも徒歩圏内で、オーストラリアン・フットボールでも使用されるが、名称通り楕円状のピッチを持つため、センターライン付近が最も観客席とピッチに距離があるのも特徴。エディーは「速いゲーム展開になる」と、クリケット用の硬めのピッチは日本向きと指摘するが、本人にとってはオーストラリア代表を率いた2003年大会でナミビアを142-0と圧倒した会場でもある。

会見で大会期間の強化拠点についても指揮官に聞いてみると、従来の大会とは異なるプランを明かしている。

「2023年のフランス大会ではトレーニングベース（拠点）があって、そこから様々な試合会場に出向いていたが、次の大会はおそらく試合会場から次の会場へ移動していくことで、1箇所に集中的なベースは作らないと考えています。なので、試合をする各都市で、滞在するホテルはどこか、練習会場はどこが一番いいのかというセットアップの所もしっかりと考えていく必要があると思う」

プール戦が3試合に減り、その試合期間も短くなったことで、拠点を作らず、チームは試合毎に移動していくことになりそうだ。

今回の日程発表の1日前には、エディーは「代表候補」として55人の選手を発表している。6月まで合宿等の代表としての活動がない中で異例の発表になったが、指揮官はこう説明した。

「だいぶ大人数のスコッドになったが、ここからリーグワンの残りのシーズンで選ばれた選手たちをしっかりと見ていきたい。今回に限らず、こうしたすこし多めのスコッドを早い段階で発表するのはメリットがあると思います。選ばれた選手もですが、選ばれていない選手にも、自分が今どう見られているのかをはっきりと可視化して、今までよりも努力していかなければならないという意識が芽生えると考えています」

2月3日の時点で、選手たちに自分がどんな立ち位置に居るのかを明確にしたいというのが、敢えて“オフシーズン”にスコッドを発表した主旨なのだが、エディーが語ったように、選ばれてない選手たちに奮起を促すのも大きな狙いだ。1月30日には23歳以下を対象とした「ジャパン・タレント・スコッド（JTS）プログラム」対象選手およびとトレーニングスコッド（練習生）合計42人も発表され、今後合宿やU23日本代表としてオーストラリア遠征も組まれている。さらに若いU20代表も世界大会への準備を始めようとしている。

年齢に関わらず、100人近い2つのメンバーリストに名前がなかった選手は、現状維持では代表入りは容易ではない。何を上乗せして代表コーチ陣にアピール出来るのかを考えていく必要があるというエディーからのメッセージだ。代表候補メンバー発表のリリースに「現時点での代表候補メンバーで、今後リーグワンでのパフォーマンス、コンディションなどで今回含まれていない選手が選出される可能性がある」という“但し書き”があるのも、選外選手を意図したものだ。中盤〜後半戦へと進んでいくリーグワンで評価を上げる選手、下げる選手もいるだろうが、今夏の代表セレクションは既にスタートしているのだ。

日本代表候補発表時に「門戸は開かれている」というメッセージは発せられていても、昨秋の代表戦後のコラムでも書いたように、当時のメンバーを中心とした日本代表のコアの顔ぶれは、7割ほどは固まっていると考えていいだろう。55人の候補メンバーも、昨秋のメンバーを軸に、数人の新たな顔ぶれが加えられている。

個人的には、既にコベルコ神戸スティーラーズでアーリーエントリー選手としてリーグワンデビューを果たしたSO/FB上ノ坊駿介（天理大学4年）が、どのカテゴリーの候補にも入っていないのが残念だが、190cm、93kgのサイズながらバックローとしては異次元のスピードを持つ中森真翔（筑波大2年）など、ポテンシャルを秘めた若手もリストに入っている。新たな可能性組がどこまでコアメンバーに食い込むことが出来るか、そしてリーグ戦が5月まで続くリーグワンで、どこまで“選外”からアピールする選手が出てくるかが見ものになる。

【日本代表の今季試合日程】

■6/27 マオリオールブラックス／愛知・瑞穂

※ノンテストマッチ（ジャパンXVで対戦）

■7/4 イタリア（世界ランク9位）／会場未定（都内）

※ネーションズチャンピオンシップ

■7/16 フランス（世界ランク4位）／東京・国立

※ネーションズチャンピオンシップ

■8/8 オーストラリア（世界ランク7位）／東大阪・花園

■8/15 オーストラリア（世界ランク7位）／タウンズビル

※オーストラリア協会発表の試合

取材する側から見た2027年W杯の印象は…

最後に、かなり個人的な意見にはなるが、取材する側から見た2027年W杯の印象に触れておこう。前回23年大会までとの最大の変化は、既に触れているように出場国数の拡大と、それに伴うプール戦の試合数の減少、決勝トーナメント進出枠の倍増だ。この変革を歓迎するべきなのかと考えると、プール戦での注目カードがかなり減少しているという印象は拭えない。前回大会まではW杯に出場出来なかったレベルのチームも参加することになり、従来より1枠少ない4チームで戦うプール戦は、言い換えれば「薄く広く」という戦いになるということだ。プール戦が従来以上に明確に「強豪2チーム」と「下位2チーム」に分かれてしまい、プール各組を見ても、決勝トーナメントに勝ち上がるのはどの国かが容易に想像できる印象だ。

強いていえば、プール各組3位から決勝トーナメントに進出する“ワイルドカード”4チームがどこになるかが興味を惹くことになるが、優勝を争うのが主眼となるノックアウトステージで、実力で“13位以下”と位置付けられる下位チームにどこまでファンの関心が集まるかは疑問だ。

前回大会までは、プール戦全試合をカレンダーに書き込むと、どの試合を観戦するか悩みながら取材日程を組み立ててきたが、来年は「この試合は現地取材はとりあえず見送ろう」という選択も増えそうだ。決勝トーナメント進出国を増やして、ファンが関心を持つ試合を増やしたいという主催者側の思惑もあるのだろうが、大会をトータルに見渡すと、 1つ1つのゲームのクオリティーという面では逆効果になりそうで残念だ。

英連邦諸国を中心に強化・普及が進むラグビーだが、裏返せば英連邦以外では、統括団体ワールドラグビーが思い描く最上のシナリオでは普及が進んでいないという現実もある。世界規模で普及が進むサッカーも、今年のアメリカ大会から出場国の増枠（32→48）を実施するが、今回のラグビーの場合は、やや背伸びしての「24か国」ではないだろうか。

その中で、期待があるとすれば、前回23年大会でフィジーに土をつけたポルトガルや、日本とも対戦したチリという、従来はW杯と縁がなかった国々が上位国とも渡り合い、存在感を発揮したように“ネクスト・ポルトガル”が浮上してくることだ。加えて、現状の世界ランキングと実力では、16チームに増枠された決勝トーナメント進出が射程内となっている日本が、目標のベスト8、ベスト4とどこまで勝ち上がることが出来るかも、大会の盛り上がりに大きなインパクトを与えることになる。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。