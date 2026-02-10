プチプラで叶う！【3COINS】40・50代の洗練見え「上品アクセ」

コーデの仕上げにプラスワンで、女性らしい雰囲気をまとえるアクセサリー。プチプラで揃えるなら、【3COINS（スリーコインズ）】のアイテムが狙い目かも。今回は40・50代の洗練見えに貢献してくれそうな、上品デザインのネックレスやピアスをピックアップしました。パール調のビーズやビジューが控えめに輝いて、おしゃれを底上げできそうです。

毎日使いたいシンプルなネックレス

【3COINS】「シャイニーパールロングネックレス」\550（税込）

きれいめにもカジュアルにもマッチしやすいシンプルなネックレス。洗練されたデザインが、プチプラとは思えない高級感を漂わせます。上品に輝くパール調のビーズも、高見えをサポート。華奢なシルエットで主張しすぎず、顔まわりにちょっとしたアクセントが欲しいときにぴったり。ロングネックレスなので、厚手のセーターやスウェットの上からでもつけやすそうです。

顔まわりが華やぐキラキラピアス

【3COINS】「キラキラクロスワンタッチピアス」\330（税込）

キラキラした華やかなビジューがあしらわれたピアス。動くたび耳元で輝いて、コーデのアクセントになりそう。オンにもオフにも使いやすい上品なデザインも嬉しいポイント。ワンタッチ仕様になっており、キャッチ不要でつけられます。きれいめのワンピースと合わせてフェミニンに仕上げるほか、カジュアルなデニムコーデに投入しても大人顔に引き寄せてくれるかも。

