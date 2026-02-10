「私生活お騒がせも…」睫敞帆の連覇阻止した「氷上のアン・シネ」ユッタ・レールダムの“美滑り”姿

世界で最も美しいスケーター

２月６日にミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕。熱戦の火ぶたが切られた。

「’22年北京五輪の日本代表は、過去最高のメダル18個（金３個、銀７個、銅８個）を獲得しましたが、それを超えるメダルラッシュが期待されています」（スポーツ紙デスク）

競技１日目となる７日には、ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒルで、初五輪の丸山希（27）が銅メダルを獲得し日本勢メダル１号に輝いた。また、スノーボード男子ビッグエアで木村葵来（21）が金メダル、木俣椋真（23）が銀メダルを獲得など、日本勢は幸先の良いスタートを切った。

そして、４日目の９日には、いよいよ五輪連覇を狙う郄木美帆（31）が登場した。

日本スピードスケート界の女王・郄木は、３大会連続４度目の五輪を迎えた。今大会では４種目に出場予定で、日本女子史上初の五輪２桁メダル獲得に挑む。

初戦となった女性1000ｍでは、前大会の北京五輪で郄木の後塵を拝し銀メダルだったオランダのユッタ・レールダム選手（27）が大会新記録で金メダルを獲得。郄木は銅メダルとなった。

「今大会はスケート王国のオランダ勢が強敵です。金メダルを獲得したレールダムは、’25年12月に地元のオランダで行われたＷ杯第３戦『ヘレンベーン大会』において、高木を0.119秒差で押さえ、Ｗ杯第１戦に続いて優勝しています。その勢いのまま、金メダルを獲得したということでしょう」（スポーツライター）

レールダムといえば、「世界で最も美しいスケーター」とも称され、インスタグラムのフォロワーは500万人を超えている。

ツナマヨは永遠のお気に入り

「彼女はアイスホッケーからの転向組だけあって、身長181センチの長身ながらボディコンタクトにも対応する全身の筋肉が美しく鍛えられていて、それこそ年々と進化し続ける姿は、日本の女子ゴルフ界で“セクシークイーン”と呼ばれた韓国のアン・シネのようです。来日のたびにスタイルや脚線美が話題を呼びましたが、レールダムは“氷上のアン・シネ”といった感じで、彼女のインスタには、水着姿やドレス姿が満載。世界基準のモデル級の美貌が人気を呼んでいます」（前出・スポーツ紙デスク）

実際、昨年11月、ナイキのコラボブランド『NikeSKIMS』のキャンペーンモデルに起用されている。

「レールダムはプライベートでも華やかで、’25年春には、世界的人気のYouTubeスターでプロボクサーでもあるジェイク・ポールとの婚約が話題を呼びました。ジェイクといえば、タイソン戦が有名。レールダムはセクシーなドレスを着て一緒に会場に現れ、試合後にはドレス姿のままでリングに上がり、ドッキリするほどの脚線美を世界中に見せつけました。一方で、大好きなおにぎりを食べるシーンをTikTokで公開するお茶目な一面も。『ツナマヨは永遠のお気に入り』なんてコメントも添えていました（笑）」（同・スポーツ紙デスク）

それだけに、目立つ彼女の言動が物議を醸すことも。今大会も“規格外”の行動は、本国でも話題になっているようだ。

「レールダムはオランダチームとではなく、恋人のポールの豪華専用機でミラノ入り。かと思えば、開会式に出席せずに宿舎でテレビ観戦していることをインスタグラムで公開し、オランダで批判の声が上がりました。国内では“わがまま姫”などといわれていますが、見事な滑りでそれらの声を封じてしまいましたね」（前出・スポーツライター）

氷上だけでなく、私生活でも何かと話題になるレールダム。郄木の連覇に立ちはだかった、大きく美しい壁だった――。