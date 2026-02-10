ダイアモンド☆ユカイ、１月末に喉の腫瘍除去手術していた…昨年１２月に「歌いすぎたりすると声が出なく」と悩み明かす
大手芸能事務所「サンミュージックプロダクション」は１０日、ロック歌手のダイアモンド☆ユカイが先月２６日に喉の腫瘍除去手術を受けたことを発表した。同社によると、２８日に退院し、約１週間の安静期間を経て、現在は順調に回復しているという。
昨年１２月にはスポーツ報知の取材に「１年くらい前から声帯を痛めていて、腫瘍ができている。吸入器を持ち歩いて闘っている。大したことないけど、歌いすぎたり話しすぎたりすると声が出なくなっちゃう」と明かしていた。
この日、ユカイは「術後は医師の指示のもと、約１週間―沈黙の七日間。歌えない、喋（しゃべ）れない、吠（ほ）えられない。ロッカーにとっては、なかなかの修行期間でしたが、現在は問題なく回復しております」とコメントを発表。「これからの人生の第四コーナーをこの声で、全力で歌い切るため、今回、腫瘍摘出手術に踏み切りました」と手術に至った経緯を説明した。
来月１４、１５日に実施予定のロッキンミュージカル「シン・シャドウブラウン＆ブラックパイレーツの冒険 Ｐａｒｔ ２」（有楽町・Ｉ’Ｍ Ａ ＳＨＯＷ）は予定通り行うという。
◆ダイアモンド☆ユカイのコメント全文
この度、ダイアモンド☆ユカイは、１月２６日に喉の腫瘍除去手術を受け、
２８日に無事戻ってまいりました。
術後は医師の指示のもと、約１週間―沈黙の七日間。
歌えない、喋れない、吠えられない。
ロッカーにとっては、なかなかの修行期間でしたが、
現在は問題なく回復しております。
思えば、
生まれついての不器用で自己肯定感も低かった冴えない少年に、
天がくれた唯一にして最大の武器が「声」でした。
その声がロックンロールの光に包まれた瞬間、
ダイアモンド☆ユカイが誕生しました。
これからの人生の第四コーナーをこの声で、全力で歌い切るため、
今回、腫瘍摘出手術に踏み切りました。
守るために切る。
歌うために黙る。
それもロックです。